फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ; हिमाचल में 2 दिन मौसम रहेगा खराब, बर्फबारी की चेतावनी

फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ; हिमाचल में 2 दिन मौसम रहेगा खराब, बर्फबारी की चेतावनी

संक्षेप:

Himachal Pradesh Mausam: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क मौसम में बदलाव आने का अनुमान है। 

Tue, 2 Dec 2025 04:40 PM
हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क मौसम में बदलाव आने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 5 दिसंबर से बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है।

मौसम विभाग की मानें तो उत्तरी पाकिस्तान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। यही नहीं उत्तर हरियाणा पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। फिर 5 दिसंबर से एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने का अनुमान है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से हिमाचल में मौजूदा शुष्क मौसम का दौर समाप्त होने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 5 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 5 और 7 दिसंबर को मौसम खराब रहेगा। खासकर ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में 5 से 7 दिसंबर को हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

मौसम विभाग ने 3 और 4 दिसंबर को बिलासपुर में सुबह के समय भाखड़ा डैम के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में और उसके आसपास घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यही नहीं मौसम विभाग की ओर से 3 और 4 दिसंबर को ही सुबह के समय मंडी जिले के बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इस बीच हिमाचल प्रदेश के मध्य क्षेत्र और पहाड़ियों में ठंड बढ़ गई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल-स्पीति के ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मनाली में पारा 2.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं शिमला में पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

(यूनीवार्ता और IMD के इनपुट के साथ)

