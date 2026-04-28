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हिमाचल में अचानक बदला मौसम, आंधी-बारिश से 10 डिग्री तक गिरा पारा; अगले दो दिन कैसा रहेगा हाल

Apr 28, 2026 07:33 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
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ऊना में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, नाहन में 20 डिग्री, कांगड़ा में 19.5 डिग्री, बरठीं में 19 डिग्री, धर्मशाला में 18 डिग्री, मंडी में 17.5 डिग्री, सुंदरनगर में 17  डिग्री, सोलन में 15 डिग्री, शिमला में 12 डिग्री और मनाली में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हिमाचल में अचानक बदला मौसम, आंधी-बारिश से 10 डिग्री तक गिरा पारा; अगले दो दिन कैसा रहेगा हाल

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज आंधी चली, जिसका सीधा असर तापमान पर पड़ा और पूरे प्रदेश में गर्मी से बड़ी राहत महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इससे पिछले कुछ दिनों से तप रहे लोगों को राहत मिली है।

सबसे ज्यादा असर मैदानी और निचले इलाकों में देखने को मिला। ऊना में जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहां मंगलवार को तापमान गिरकर 32.6 डिग्री रह गया। शिमला में भी मौसम पूरी तरह बदल गया और यहां अधिकतम तापमान करीब 9 डिग्री गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय मनाली से भी कम रहा।

कहां कितना रहा अधिकतम तापमान

मनाली में अधिकतम तापमान 6 डिग्री की गिरावट के साथ 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सुंदरनगर में 24.6 डिग्री, धर्मशाला में 27 डिग्री, नाहन में 29.5 डिग्री, सोलन में 20.5 डिग्री, कांगड़ा में 29.4 डिग्री, मंडी में 25.6 डिग्री और बरठीं में 29.1 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

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बारिश का असर न्यूनतम तापमान पर भी पड़ा

न्यूनतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। ऊना में न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री, नाहन में 20.0 डिग्री, कांगड़ा में 19.5 डिग्री, बरठीं में 19.0 डिग्री, धर्मशाला में 18.0 डिग्री, मंडी में 17.5 डिग्री, सुंदरनगर में 17.0 डिग्री, सोलन में 15.0 डिग्री, शिमला में 12.0 डिग्री और मनाली में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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बुधवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में होगी बारिश

मौसम विभाग ने 29 अप्रैल के लिए भी अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली कड़कने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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30 अप्रैल से 1 मई तक होगी हल्की बारिश और आंधी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह बदलाव आया है और अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। 30 अप्रैल और 1 मई को भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और आंधी चलने की संभावना है। इसके बाद 2 से 4 मई के बीच भी मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है।

अचानक बदले इस मौसम ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों और बागवानों के लिए तेज हवाओं और ओलावृष्टि से नुकसान की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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