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मई में मौसम का तांडव: हिमाचल में आंधी-तूफान और बारिश से कोहराम, जनजीवन प्रभावित

May 03, 2026 05:33 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal weather: आमतौर पर इस समय जहां तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार रविवार को सुबह से शाम तक आंधी, तूफान, बारिश और बिजली कड़कने ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा दिया। अचानक बदले मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

मई में मौसम का तांडव: हिमाचल में आंधी-तूफान और बारिश से कोहराम, जनजीवन प्रभावित

Himachal weather: हिमाचल प्रदेश में मई महीने की शुरुआत ही मौसम के कड़े तेवरों के साथ हुई है। आमतौर पर इस समय जहां तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार रविवार को सुबह से शाम तक आंधी, तूफान, बारिश और बिजली कड़कने ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा दिया। अचानक बदले मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

राज्य के कई इलाकों में तेज आंधी चली, जिससे नुकसान की खबरें सामने आई हैं। शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना और कांगड़ा में कई जगह बिजली की तारें टूट गईं और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कई जगह पेड़ों की बड़ी-बड़ी शाखाएं भी टूट कर रास्तों व सड़कों गिर गई, जिससे आवाजाही।प्रभावित हुई। शिमला शहर के कई वार्डों में बिजली की तारें टूटने से बिजली आपूर्ति दिन भर ठप रही। आंधी से कई जगह टीन की चादरों से बने अस्थायी घरों की छतें उड़ गईं, जबकि शादी समारोहों के लिए लगाए गए टेंट भी तेज हवाओं में उखड़ गए। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में मौसम ने कई परिवारों की तैयारियों पर पानी फेर दिया।

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निचले और मैदानी इलाकों में बेमौसमी बारिश और आंधी ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। गेहूं की फसल, जिसकी कटाई और पिसाई का काम इन दिनों जारी है, भारी बारिश से भीगकर खराब हो गई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं, शिमला और कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं से सेब की फ्लॉवरिंग झड़ गई है, जिससे इस साल सेब उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है।

राजधानी शिमला में भी मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह 9 बजे के करीब घने बादल छा गए और तेज बारिश के साथ अंधेरा सा माहौल बन गया। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े। मनाली सहित अन्य हिल स्टेशनों में भी ठंड बढ़ गई है, जबकि निचले इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है और गर्मी का असर फिलहाल कम हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चले गए हैं। बीते 24 घंटों में पालमपुर में 30 मिमी, रामपुर में 29 मिमी, सराहन में 28 मिमी, रोहड़ू में 25 मिमी, अग्घर में 24 मिमी और बिलासपुर में करीब 20 मिमी बारिश दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जनजातीय क्षेत्र ताबो में सबसे कम 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, इसके बाद कल्पा में 5.4, केलांग और कुकुमसेरी में करीब 5.7, मनाली में 8.7, सराहन में 9.7, सोलन में 12.0, शिमला में 12.5, पालमपुर में 13.5, सुंदरनगर में 14.3, मंडी में 15.4, कांगड़ा में 16.7 और ऊना में 18.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने 7 मई तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। 4 और 5 मई को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली कड़कने का खतरा बना रहेगा। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। 4 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंबा, बिलासपुर और हमीरपुर में येलो अलर्ट रहेगा। 5 मई को मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि अन्य कई जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 6 और 7 मई को भी कुछ इलाकों में येलो अलर्ट रहेगा।

8 और 9 मई को मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आने वाले दिनों में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और खुले स्थानों में खड़े होने से परहेज करें।

बता दें कि शनिवार शाम को खराब मौसम के बीच एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया है। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में तेज आंधी के दौरान एक पेड़ चलती जीप पर गिर गया, जिससे उसमें सवार चार शिक्षिकाओं की मौत हो गई।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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