हिमाचल प्रदेश में अचानक मौसम बदलने से गिरा तापमान; जानिए कहां पर गिरी बर्फ और किन इलाकों में छाए बादल

Dec 13, 2025 06:50 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया है। जबकि शिमला और मनाली सहित प्रमुख हिल स्टेशनों में दिन भर बादल छाए रहे। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी होती रही। इससे पहाड़ों पर ठंड और बढ़ गई।

शिमला, कुफरी और मनाली में बादलों की मौजूदगी के कारण धूप नहीं निकल पाई और तापमान में गिरावट महसूस की गई। मैदानी इलाकों में भी कई स्थानों पर बादल छाए रहे। इससे मौसम में ठंडक बढ़ी, हालांकि कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। बारिश न होने से किसानों और बागवानों को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यानी 14 दिसंबर को चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में हिमपात की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद 15 से 19 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई गई है। इस महीने अब तक राज्य में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। इसका असर फसलों और फलों पर पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में कई जगह गेहूं की बुआई का काम प्रभावित हो रहा है और नमी की कमी से किसान चिंतित हैं।

इसी बीच प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लाहौल स्पीति जिले के ताबो में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे गिरकर माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुकुमसेरी में माइनस 3.5 और समधो में माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अन्य शहरों की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है, इसके बावजूद ठंड महसूस की जा रही है।

राज्य के कई मैदानी इलाके शिमला से भी अधिक ठंडे रहे। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, हमीरपुर में 6.2, मंडी में 5.3, ऊना में 6.4, कांगड़ा में 7.4 और सोलन में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख स्थानों में सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 4.1, भुंतर में 2.1, कल्पा में 2.8 और मनाली में 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने से रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। इससे ठंड और बढ़ने की संभावना है।

