सोनिया गांधी ने हिमाचल के पूर्व CM वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, जानिए मूर्ति की खूबियां

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और जनता के प्रिय नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान के दौलत सिंह पार्क में स्थापित की गई है, जहां पहले से हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी महान हस्तियों की प्रतिमाएं मौजूद हैं। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा डॉ. वाई.एस. परमार की प्रतिमा के बिल्कुल समीप लगाई गई है।

यह नौ फुट ऊंची प्रतिमा विशेष ब्रॉन्ज मिश्र धातु से बनी है, जो मौसम प्रतिरोधी और टिकाऊ है। इसका वजन लगभग 650 किलोग्राम है। प्रतिमा सफेद ग्रेनाइट पत्थर के मंच पर स्थापित है, जिस पर लिखा है — “आधुनिक हिमाचल निर्माता — वीरभद्र सिंह” और नीचे अंकित है — “हिमाचल के हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास।”

यह प्रतिमा नोएडा में कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई है और जून 2025 में ही रिज मैदान पर स्थापित कर दी गई थी। लेकिन लगातार बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनावरण समारोह कई बार स्थगित करना पड़ा। पहले यह कार्यक्रम 23 जून को वीरभद्र सिंह की जयंती पर होना तय था, फिर 15 जुलाई तक टाला गया, परंतु भारी बारिश के चलते वह भी संभव नहीं हो पाया।

मूर्ति अनावरण के दौरान सोनिया गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला, रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे।