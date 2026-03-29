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एक हाथ छाता, दूसरे में स्टीयरिंग; हिमाचल रोडवेज की बदहाली, बस चालक का डराने वाला VIDEO

Mar 29, 2026 10:30 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, शिमला
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हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक एक खस्ताहाल बस का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ड्राइवर छत से टपकते बारिश के पानी से बचने के लिए छाता लगाकर बस चलाता नजर आ रहा है। 

एक हाथ छाता, दूसरे में स्टीयरिंग; हिमाचल रोडवेज की बदहाली, बस चालक का डराने वाला VIDEO

हिमाचल प्रदेश के चंबा-होली रूट पर HRTC की एक खस्ताहाल बस का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ड्राइवर छत से टपकते बारिश के पानी से बचने के लिए छाता लगाकर बस चला रहा है। भारी बारिश के बीच बस की छत से पानी टपकने के कारण ड्राइवर एक हाथ में छाता पकड़े हुए है तो दूसरे हाथ से बस की स्टीयरिंग संभालता नजर आ रहा है। लोग इस वायरल वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूजर्स ने वीडियो को HRTC की बदहाली उजागर करने वाला बताया है। साथ ही इसे यात्रियों की सुरक्षा के साथ मजाक बताते हुए सरकार और निगम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

एक हाथ में छाता, दूसरे में स्टीयरिंग

बताया जाता है कि एक पैसेंजर ने यह वीडियो बनाया और ऑनलाइन अपलोड किया। उसने बताया है कि यह घटना रविवार को हिमाचल प्रदेश के चंबा-होली रूट पर हुई। इसमें ड्राइवर एक हाथ में छाता तो दूसरे से स्टीयरिंग को संभालते हुए पैसेंजर बस चला रहा है। वीडियो बनाने वाले के मुताबिक ड्राइवर को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बस की छत टपक रही थी।

पानी से बचने की जद्दोजहद

इस वायरल वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि बारिश की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और चालक बारिश के पानी से बचने की जद्दोजहद करते हुए बस को एक मुश्किल, पहाड़ी रास्ते से लेकर गुजर रहा है। वायरल वीडियो में ड्राइवर को छाता पकड़े हुए देखा जा सकता है। वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि वह बस की छत से टपकते पानी से खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है।

लोग जान जोखिम में डालने पर मजबूर

वायरल वीडियो में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) की यह बस होली की तरफ जाते हुए तीखे मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में दिख रहे पैसेंजर ने आरोप लगाया कि हिमाचल के आदिवासी और दूरदराज के इलाकों के लोगों को ऐसी खस्ताहाल बसों में सफर करके अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। HRTC मैनेजमेंट और सरकार को इस मामले पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

सुरक्षित बस सेवा उपलब्ध कराए HRTC

वीडियो बनाने वाला शख्स यह भी कह रहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी को सुरक्षित और भरोसेमंद बस सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। हालांकि वीडियो में ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकरण और वायरल वीडियो पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। यह बस कांगड़ा के बैजनाथ-पथियार और होली के बीच चलती है।

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लोग बोले पहले भी आ चुके है ऐसे वीडियो

बताया जाता है कि बस रोजाना सुबह करीब 6 बजे चंबा से होली के लिए रवाना होती है। यह घटना रविवार की है। रविवार को सुबह इस इलाके में भारी बारिश हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं। इनमें छत पानी टपकने, खिड़कियां टूटी होने और बस के रास्ते में ही खराब हो जाने जैसी समस्याएं आ चुकी हैं। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कह रहे हैं कि यह हिमाचल पथ परिवहन निगम की बदहाली का नमूना है जो यात्रियों की सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही दिखा रहा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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