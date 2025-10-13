Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Virabhadra Singh statue unveiling in Shimla What is it mean for the Congress

सोनिया गांधी ने शिमला में किया वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण; कांग्रेस के लिए क्या है इसके मायने

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाMon, 13 Oct 2025 02:12 PM
share Share
Follow Us on
सोनिया गांधी ने शिमला में किया वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण; कांग्रेस के लिए क्या है इसके मायने

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। ये पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए काफी भावुक पल था। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिमा का अनावरण पहले 23 जून को वीरभद्र सिंह की जयंती पर होने वाला था। लेकिन इस साल की शुरुआत में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था।

एएनआई से बात करते हुए, प्रतिभा सिंह ने गहरा गर्व और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह बेहद सम्मान की बात है कि सोनिया गांधी इस प्रतिमा का अनावरण कर रही हैं। उनकी उपस्थिति न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि पूरे भारत को एक कड़ा संदेश देती है कि कांग्रेस अपने कद्दावर नेताओं को कभी नहीं भूलती। यह क्षण न केवल हमारे परिवार के लिए, बल्कि पूरी पार्टी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. वाईएस परमार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ऐतिहासिक नेताओं की प्रतिमाओं के पास स्थित यह प्रतिमा, वीरभद्र सिंह के कद और राज्य के विकास में उनके योगदान को दर्शाती है।

राजा साहब के नाम से विख्यात वीरभद्र सिंह छह कार्यकालों में लगभग 23 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके साथ ही वह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजनीतिक नेताओं में से एक बन गए। वहीं उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दोनों फिलहा कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए व्यापक तैयारियां की थीं। इसके जरिए हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने से कांग्रेस नेताओं, जमीना स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई।

कांग्रेस के लिए, वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण केवल एक श्रद्धांजलि नहीं है। बल्कि यह एक रणनीतिक रैली बिंदु का काम करता है। इस आयोजन के जरिए कद्दावर नेता को सम्मानित कर पार्टी ने राज्य में अपनी ऐतिहासिक नींव को फिर से मजबूत करने और संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश भी की है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।