‘सत्ता में दिखना ही नेतृत्व नहीं’; विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट से किस ओर किया इशारा

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है।

Feb 01, 2026 07:48 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। “नेतृत्व वह नहीं जो केवल सत्ता में दिखे…” से शुरू होने वाली इस पोस्ट को महज़ भावनात्मक संदेश नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प यह है कि यह पोस्ट ऐसे समय में आई, जब केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही थी और राज्य की राजनीति पहले से ही दबाव में है।

विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया में आज पोस्ट डाली है, जिसमे लिखा है- "नेतृत्व वह नहीं जो केवल सत्ता में दिखे, असली हिमाचली नेता वह है जो संकट में ढाल बनकर, विकास में साझेदार बनकर और हर संभव तरीके से हर वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा नज़र आए।

सार्वत्र हिमाचल प्रदेश का सम्पूर्ण विकास,

एक हिमाचल सर्वश्रेष्ट हिमाचल।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पोस्ट के कई स्तर हैं। सतह पर यह ‘हिमाचली नेतृत्व’ और ‘लोगों के साथ खड़े रहने’ की बात करती दिखती है, लेकिन इसके भीतर सत्ता, सरकार और नेतृत्व को लेकर असहज सवाल भी छिपे हैं। खासकर “सत्ता में दिखने” और “संकट में ढाल बनने” जैसे शब्दों को मौजूदा सियासी हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी इसे सहज भाव से नहीं लिया गया।

पहले भी उठा चुके हैं ऐसे सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद पर रहते हुए अपनी ही सरकार या सिस्टम पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की हो। इससे पहले वे प्रदेश में सेवारत बाहरी राज्यों के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर ‘हिमाचलियत’ के सवाल उठा चुके हैं। उस बयान ने खासा बवाल खड़ा किया था और प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक मंचों तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। इसी तरह अफसरशाही को निशाने पर लेने वाले उनके बयानों को भी कई बार सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला माना गया है।

विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक कद केवल उनके पद तक सीमित नहीं है। वे हिमाचल के छह बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। उनकी माता प्रतिभा सिंह पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं। यानी वे उस राजनीतिक विरासत के प्रतिनिधि हैं, जिसने दशकों तक हिमाचल की सत्ता और राजनीति को दिशा दी। यही वजह है कि उनके हर बयान और पोस्ट को सामान्य टिप्पणी की तरह नहीं देखा जाता।

प्रदेश की राजनीति में यह भी किसी से छिपा नहीं है कि वीरभद्र परिवार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच संबंध लंबे समय से सहज नहीं रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद भी दोनों धड़ों के बीच छत्तीस का आंकड़ा चर्चा का विषय बना रहा है। ऐसे में विक्रमादित्य की यह पोस्ट सत्तारूढ़ सरकार के भीतर चल रही खींचतान की ओर भी इशारा करती है। कई सियासी जानकार मानते हैं कि यह पोस्ट केवल विपक्ष पर हमला नहीं बल्कि अपनी ही सरकार के कामकाज और नेतृत्व शैली पर एक परोक्ष टिप्पणी भी हो सकती है।

पोस्ट के समय को भी अहम माना जा रहा है। आम बजट वाले दिन आई इस टिप्पणी को केंद्र बनाम राज्य के संदर्भ में भी देखा गया। बाद में बजट पर आई विक्रमादित्य सिंह की प्रतिक्रिया ने इस कड़ी को और स्पष्ट किया। उन्होंने बजट में हिमाचल की अनदेखी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आपदा-प्रभावित और पहाड़ी राज्य होने के बावजूद राजस्व घाटा अनुदान का प्रावधान न होना चिंताजनक है। उनके मुताबिक वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल को मिलने वाला यह अनुदान लगातार घटता गया और अब व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि वेतन, पेंशन, ब्याज और कर्ज अदायगी के भारी बोझ, सीमित कर-आधार और बार-बार की प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। ऐसे में विशेष पैकेज और सहयोग की जरूरत थी, न कि कटौती की। विक्रमादित्य सिंह ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा किसी दल का नहीं, बल्कि हिमाचल और उसके लोगों के भविष्य से जुड़ा है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
