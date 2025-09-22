vikramaditya singh marriage with amreen sekhon हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की दूसरी शादी, क्या करती हैं दुल्हन अमरीन, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की दूसरी शादी, क्या करती हैं दुल्हन अमरीन

हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री और छह बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने शादी कर ली है। सोमवार को चंडीगढ़ में वह अमरीन शेखों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। विक्रमादित्य की यह दूसरी शादी है।

Mon, 22 Sep 2025 10:33 AM
दुल्हन अमरीन शेखों पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने अंग्रेजी और मनोविज्ञान में डबल मास्टर डिग्री ली है। साथ ही मनोविज्ञान में पीएचडी भी की है। वह विक्रमादित्य सिंह की पुरानी दोस्त हैं। शेखों भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करक चुकी हैं। अमरीन सरदार जोतिंदर सिंह शेखों और ओपिंदर कौर की बेटी हैं।

चंडीगढ़ में हुई शादी

36 साल के विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वीरभद्र सिंह की विरासत के मालिक हैं। विक्रमादित्य सिंह इस समय शिमला ग्रामीण सीट से विधायक और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में ताकतवर मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी के अलावा वह शहरी विकास मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। 2024 में वह मंडी लोकसभा सीट पर कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा।

विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी 2019 में हुई थी। विक्रमादित्य सिंह ने तब राजस्थान के आमेट की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से शादी की थी। लेकिन दोनों के बीच रिश्ता अधिक लंबा नहीं चला। मतभेद के बाद 2024 में दोनों ने संबंध खत्म कर लिया।

