मौत का 'लाइव' VIDEO: घुमावदार सड़क पर टायर फटा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार
कार खाई में जा गिरी और, टकराते ही उसमें आग लग गई, जिससे उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर अबतक दुर्घटना के बारे में कोई बयान नहीं आया है।
पहाड़ों पर कार चलाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है। एक छोटी गलती किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी इलाके का है। यहां एक अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी जिसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कार घुमावदार सड़क पर देखते ही देखते फिसलकर खाई में जा गिरती है। बताया जा रहा है कि खाई करीब 200 मीटर गहरी है। एनडीटीवी के मुताबिक, मारुति सुजुकी डिजायर कार का टायर फटने के बाद ड्राइवर स्टीयरिंग पर से कंट्रोल खो बैठा था। स्टीयरिंग कंट्रोल खोने के बाद, कार के एयरबैग खुल गए जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। आखिरकार, कार खाई में जा गिरी और, टकराते ही उसमें आग लग गई, जिससे उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर अबतक दुर्घटना के बारे में कोई बयान नहीं आया है।
एक का शव बाहत तो दूसरे का गाड़ी के अंदर मिला
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचे तो कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि पीड़ितों में से एक का शव कार के बाहर मिला, जबकि दूसरे का शव जली हुई अवस्था में कार के अंदर मिला।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि कार में सवार दोनों शख्स माता चिंतपूर्णी मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई। एक्सीडेंट की क्या वजह थी प्रशासन इसकी जांच कर रहा है।
पहाड़ों पर कार से सुरक्षित कैसे चलें?
पहाड़ों की घुमावदार और संकरी सड़कों पर ड्राइविंग करना मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी चुनौतीपूर्ण होता है। पहाड़ों पर कार चलाने से पहले आपको टायर प्रेशर, ब्रेकिंग की जांच जरूर करवाएं। पहाड़ों पर हमेशा याद रखें कि ऊपर चढ़ने वाले वाहन को पहले रास्ता दें। ढलान पर उतरते समय कभी भी इंजन बंद न करें और न ही गाड़ी को 'न्यूट्रल' में डालें। इसके बजाय 'इंजन ब्रेकिंग' का इस्तेमाल करें, ताकि ब्रेक फेल होने का खतरा न रहे।
पहाड़ी रास्तों पर गति की सीमा 30-40 किमी/घंटा से ज्यादा न रखें। मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाएं और रात के समय 'डिपर' का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाले वाहन को आपकी मौजूदगी का पता चल सके। खराब मौसम या लैंडस्लाइड की चेतावनी होने पर यात्रा टाल दें।
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