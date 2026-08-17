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शिमला में कार और टैंकर में हुई भीषण टक्कर, पुलिस के 2 जवानों की मौत

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल के शिमला में कार और टैंकर की टक्कर दो पुलिसकर्मयों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा रविवार देर रात हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

Shimla road accident
शिमला सड़क हादसा

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार देर रात हुए एक सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को गहरे सदमे में डाल दिया। शहर की टालैंड-खलीनी सड़क पर एक कार और टैंकर की टक्कर में शिमला पुलिस के दो जवानों की मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मी पुलिस लाइन कैंथू में तैनात थे और शिमला जिले के रहने वाले थे।

पुलिस के अनुसार हादसा टालैंड के पास उस समय हुआ जब कार नंबर HP 52A-2767 और टैंकर नंबर HP 92A-9229 के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव दल इन्हें अस्पताल ले गया, जहां इनकी मौत हो गई।

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अस्पताल में इलाज के दौरान गई दोनों की जान

मृतकों की पहचान हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण मेहता और कॉन्स्टेबल हेमंत कुमार के रूप में हुई है। हेमंत कुमार की उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, जबकि प्रवीण मेहता की उम्र करीब 51 वर्ष थी। दोनों लंबे समय से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे थे और वर्तमान में पुलिस लाइन कैंथू में तैनात थे। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। हालांकि दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।

शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए

सोमवार सुबह हादसे की सूचना फैलते ही पुलिस कर्मियों और दोनों जवानों को जानने वाले लोगों में भी दुख का माहौल देखा गया। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने की कार्रवाई की। दोनों जवानों के पार्थिव शरीरों का पोस्टमॉर्टम करवाने और आगे की औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया जारी है।

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घटना की जांच जारी

पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में दुर्घटना की सटीक वजह सामने नहीं आई है। जांच अधिकारी दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं। टक्कर किस परिस्थिति में हुई और क्या किसी तरह की लापरवाही इसके पीछे थी, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर वाहन चालकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दो पुलिस जवानों की असमय मौत ने उनके परिवारों के साथ-साथ पूरे पुलिस विभाग को गहरा आघात पहुंचाया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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