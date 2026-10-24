हिमाचल के नाहन में स्वागत द्वार लगाने को लेकर दो समुदायों में झड़प, पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग घायल
इस घटना के चलते NH-907A पर यातायात भी बाधित हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहां करीब तीन घंटे तक जाम लगा रहा और वाहनों की कतार लगभग पांच किलोमीटर तक पहुंच गई।
हिमाचल प्रदेश के नाहन में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब गोबिंदगढ़ इलाके के कुछ निवासी दिल्ली गेट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर वाल्मीकि चौक के पास स्वागत द्वार लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वाल्मीकि बस्ती के निवासियों ने विरोध किया। इसी दौरान हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क उठी।
मामले की जानकारी देते हुए सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने शनिवार को बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत कहासुनी से हुई, जो जल्द ही बढ़ गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद कई सरकारी और निजी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
उपद्रवी भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरबाजी की
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 'नाहन के थाना प्रभारी अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। हालांकि, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। बीच-बचाव के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया, जिससे कुछ पुलिस अधिकारी घायल हो गए।'
तहसीलदार समझौता कराने पहुंचे तो उनके वाहन को निशाना बनाया
नेगी ने कहा कि जब नाहन के तहसीलदार दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए मौके पर पहुंचे, तो भीड़ ने उनके सरकारी वाहन को रोक लिया और उस पर पत्थरों तथा लाठियों से हमला किया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में नाहन सदर थाने के प्रभारी कुलबीर सिंह और दो अन्य पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
नेशनल हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ
इस घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-907A पर यातायात भी बाधित हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब तीन घंटे तक इस मार्ग पर जाम लगा रहा और वाहनों की कतार लगभग पांच किलोमीटर तक पहुंच गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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