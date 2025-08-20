हिमाचल में सुबह-सुबह तेज भूकंप ने जगाया, चंबा में एक घंटे में दो बार डोली धरती

Himachal Earthquakes: हिमाचल के चंबा में एक घंटे में दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.3 तीव्रता का पहला भूकंप 3:27 बजे आया वहीं 4.0 तीव्रता का भूकंप दूसरा 4:39 बजे आया। कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन लोग दहशत में हैं।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बुधवार तड़के प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक घंटे के भीतर दो बार भूकंप के झटकों ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, पहला झटका सुबह 3:27 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई। इसके बाद, ठीक एक घंटे बाद यानी 4:39 बजे, 4.0 की तीव्रता वाला एक और तेज झटका महसूस हुआ।

पहला झटका: धरती का हल्का कंपन सुबह 3:27 बजे आए पहले भूकंप की तीव्रता भले ही कम थी, लेकिन इसने चंबा के लोगों को नींद से जगा दिया। एनसीएस ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र चंबा में 32.87 उत्तरी अक्षांश और 76.09 पूर्वी देशांतर पर था, जिसकी गहराई 20 किलोमीटर थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि झटके हल्के थे, लेकिन कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया।

दूसरा झटके में और तेज हिली धरती पहले भूकंप के बाद लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि सुबह 4:39 बजे एक और तेज झटका आया। इस बार रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 दर्ज की गई। यह झटका पहले से ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने चंबा के कई इलाकों में लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें सतर्क हैं।

हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं का कहर भूकंप के इन झटकों ने हिमाचल प्रदेश में हाल की प्राकृतिक आपदाओं की यादें ताजा कर दीं। हाल ही में कुल्लू के लघाटी इलाके में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई थी। डिप्टी कमिश्नर तोरुल एस. रविश ने बताया कि भूतनाथ ब्रिज के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, हनुमानी बाग का पुल बह गया और एक श्मशान घाट को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा, दो दुकानें, दो सब्जी की दुकानें और एक घर भी इस आपदा की चपेट में आए। रोपड़ी भूत्थी ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा है।

मॉनसून की मार, 276 लोगों की जान गई हिमाचल प्रदेश में इस साल मॉनसून ने कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एचपीएसडीएमए) की रिपोर्ट के अनुसार, 20 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 276 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 143 लोगों की मौत भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने और डूबने जैसी घटनाओं में हुई, जबकि 133 लोग सड़क हादसों का शिकार बने, जो बारिश के कारण हुए।