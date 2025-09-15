शिमला के कोटखाई में खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में सोमवार को एक पिकअप वाहन लिंक रोड पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में सोमवार को एक पिकअप वाहन लिंक रोड पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं। मृतकों में ज्यादातर नेपाली मूल के श्रमिक बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार पिकअप में कई लोग सवार थे। हादसा दिन के समय हुआ। खाई में गिरते ही घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर पुलिस को इसकी सूचना दी।

कोटखाई थाने के एसएचओ ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। इनमें से दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दो अन्य की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

मृतकों और घायलों की पहचान की कोशिश जारी है। पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और राहत व बचाव कार्य जारी है। कोटखाई पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

बरसात के कारण पहाड़ी सड़कों पर सफर बेहद खतरनाक हो गया है। जगह-जगह सड़कों पर फिसलन और मलबा गिरने से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है।

शिमला में बीती रात हुए दो सड़क हादसे शिमला जिले में बीती रात भी दो अलग-अलग सड़क हादसे सामने आए जिनमें एक ट्रक गिरी नदी में जा गिरा जबकि दूसरा खाई में गिर गया।

पहला हादसा ठियोग थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैंज के माई पुल के पास हुआ। यहां महाराष्ट्र नंबर का ट्रक (एमएच 15 जेएन 3570) अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गिरी नदी में जाकर अटक गया। हादसे के समय ट्रक खाली था और महाराष्ट्र से अप्पर शिमला सामान की सप्लाई करके लौट रहा था। ट्रक चालक ने हादसे से पहले ही छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। चालक को किसी तरह की चोट नहीं आई है। हादसे के बाद उसने ट्रक मालिक को फोन पर घटना की जानकारी दी। ठियोग थाना प्रभारी ने पुष्टि की कि चालक सुरक्षित है और दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

दूसरा हादसा शिमला जिला के सुन्नी थाना क्षेत्र में बसंतपुर के पास पेडिनला में हुआ। यहां एक ट्रक (एचपी 15 बी 3293) बीती रात खाई में लुढ़क गया। इस ट्रक में केवल एक व्यक्ति मौजूद था जिसकी पहचान गगन कांवर पुत्र स्वर्गीय सोहन सिंह, निवासी गांव खड़ौग, डाकघर बसंतपुर, तहसील सुन्नी के रूप में हुई है। हादसे के बाद गगन कांवर रातभर लापता रहा। पुलिस और स्थानीय लोगों ने लगातार तलाश की और आखिरकार आज सुबह उसे ढूंढ लिया गया। घायल गगन कांवर को सुन्नी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है।

हिमाचल में मॉनसून सीजन में सड़क हादसों में 179 लोगों की मौत बता दें कि लगातार हो रही बारिश और खराब सड़कों के कारण प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्य भर में इस मॉनसून सीजन में 20 जून से अब तक विभिन्न सड़क हादसों में 179 लोगों की मौत हुई है। इनमें शिमला जिला में 24 लोगों की जान गई है।