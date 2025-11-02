शिमला में बड़ा हादसा, नेपाल जा रहा ट्रैवलर पलटा, 29 घायल, 16 IGMC रेफर

संक्षेप: पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार चालक राज कुमार वाहन को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था। जैसे ही गाड़ी डोगरा मंडी के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंची, उसने रफ्तार पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई।

जिला शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में बीती रात एक ट्रैवलर के पलट जाने से 29 लोग घायल हो गए। इनमें से 16 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि करीब 1.50 बजे कुमारसेन थाना अंतर्गत डोगरा मंडी के पास शिमला-रामपुर नेशनल हाइवे पर हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रैवलर (गाड़ी नंबर HP01AA0330) रिकांगपिओ से रुपिडिया नेपाल बॉर्डर की ओर जा रही थी। ट्रैवलर में लगभग 31 लोग सवार थे, जो प्रत्येक व्यक्ति 2500 रुपये किराया देकर यात्रा कर रहे थे। इस ट्रैवलर को 36 वर्षीय राज कुमार नामक चालक चला रहा था। वह मूल रूप से नेपाल के जिला बांके, आंचल भेरी के पालिका जीसा पानी वार्ड नंबर 01 का निवासी है और वर्तमान में जिला शिमला के ननखड़ी उपमंडल के गांव जवाल्डा, डाकघर धनावली में रह रहा था।

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार चालक राज कुमार वाहन को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था। जैसे ही गाड़ी डोगरा मंडी के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंची, उसने रफ्तार पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई। हादसे में ट्रैवलर में सवार अधिकांश लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारसैन ले जाया गया, जहां 29 लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया। इनमें से 16 लोगों को गंभीर चोटें आने के कारण डॉक्टरों ने आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया।

कुमारसेन पुलिस ने इस मामले में चालक राज कुमार के खिलाफ धारा 281 और 125(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही और तेज रफ्तारी के कारण हुई।

घायलों में रामेशुन पुन (31 वर्ष), करण पुन (39 वर्ष), सुन्दर बली (22 वर्ष), मीणा बली (30 वर्ष), कमला बली (24 वर्ष), नीमा बली (30 वर्ष), बशु गिरी (26 वर्ष), लाल बहादुर गिरी (36 वर्ष), सरस्वती (55 वर्ष), प्रेमिका (18 वर्ष), हरीश (24 वर्ष), दिपेश (18 वर्ष), मंगली (24 वर्ष), बिपना (25 वर्ष), कमला (24 वर्ष), संगीता (4 वर्ष), रामलाल (50 वर्ष), धानकुमारी (55 वर्ष), सुमन (35 वर्ष), बिबल (28 वर्ष), कोरे बहादुर (32 वर्ष), सागर (25 वर्ष), आलो (24 वर्ष), मनु (25 वर्ष), विमला (20 वर्ष), सुनिता (2 वर्ष), ममता (18 वर्ष), सलब कुमारी (36 वर्ष) और सुमन बहादुर (56 वर्ष)।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, वहीं पुलिस व स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत राहत पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।