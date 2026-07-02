अटल टनल से निकलते ही दर्दनाक हादसा, पिलर के सरियों पर जा फंसी स्कॉर्पियों; एक की मौत और तीन घायल
हिमाचल प्रदेश में एक बेहद ही दर्दनाक कार दुर्घटना सामने आई है। यहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक निर्माणधीन पिलर के बीच सरियों में जा धंसी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन बुरी तरह से घायल हो गए।
पहाड़ों पर ड्राइविंग के वक्त थोड़ी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक स्कॉर्पियो कार बैरिकेड्स तोड़कर निर्माणाधीन पिलर में धंस गई। हादसा इतना भयावह है कि इसके वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज सुनने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलती है पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड तेज थी और ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा था।
इस दर्दनाक हादसे में एक टूरिस्ट की मौत हो गई जबकि तीन अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, चारों मंगलवार की रात मनाली से लाहौल की तरफ जा रहे थे तभी उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। रात 10 बजे के करीब अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से निकलने के बाद गाड़ी चंद्र नदी की ओर पिलर पर जा गिरी। कहा जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड तेज थी और फिर वहां मौजूद मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी नहीं संभाल सका और बैरिकेड्स तोड़ते हुए नदी पर बन रहे एक पिलर के बीच बने लोहे के सरियों के बीच धंस गई।
बचाव अभियान के दौरान काफी मशक्कत
गाड़ी सरियों के बीच फंसी हुई थी इसलिए बचाव अभियान के दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान गाड़ी में मौजूद टूरिस्ट को दमकल कर्मियों की ममद से चारों को गाड़ियों से निकाला गया। घायलों का इलाज चल रहा है जबकि मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा।
घायलों की पहचान
घायलों की पहचान राजस्थान के सीकर जिले के मंडला गांव निवासी राजेंद्र, सीकर जिले के खाटू श्याम निवासी सिद्धार्थ सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के आदित्य के तौर पर हुई है।
पुलिस ने की क्या अपील?
पुलिस ने टूरिस्ट से टूरिस्ट से रात के वक्त पहाड़ों पर ट्रैवल न करने और सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की है। इसके साथ ही खासतौर पर मानसून के दौरान ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है क्योंकि इस दौरान सड़कों पर फिसलन हो जाती है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है।
अटल टनल के जरिए सफर करते हैं टूरिस्ट
आपको बता दें कि गर्मियों के दौरान देशभर से टूरिस्ट हिमालच प्रदेश के अलग-अलग इलाकों का रुख करते हैं। इस दौरान कई टूरिस्ट अटल टनल के सफर और यहां की खूबसूरत वादियों का नजारा लेने आते हैं। हालांकि इस दौरान टूरिस्ट की गाड़ियां दुर्घटना का भी शिकार हो जाती हैं।
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