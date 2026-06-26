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शिमला में दर्दनाक हादसा, पिकअप खाई में गिरी; मां-बेटे सहित छह लोगों की मौत

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, शिमला, हिमाचल प्रदेश
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हादसे के बाद शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने की पुष्टि हुई, लेकिन हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

शिमला में दर्दनाक हादसा, पिकअप खाई में गिरी; मां-बेटे सहित छह लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर उपमंडल में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में मां-बेटे समेत छह लोगों की मौत हो गई। हादसा रामपुर थाना के तहत तकलेच चौकी क्षेत्र में उरमण नामक स्थान पर हुआ, जहां एक पिकअप वाहन (HP-06B-2420) अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार हादसे के समय पिकअप में छह लोग सवार थे। हादसे में जान गंवाने वालों में कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र के रहने वाले मां-बेटे आशा कुमारी और युगल भी शामिल हैं। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। इस हादसे ने रामपुर और आसपास के क्षेत्रों को झकझोर कर रख दिया है। एक साथ छह लोगों की मौत से प्रभावित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

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दुर्घटना में मारे गए लोगों के नाम

  • अभिषेक सानी (23) पुत्र नरसिंह सानी, निवासी गांव शरनाल, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला,
  • लायक राम (56) पुत्र मागु राम, निवासी गांव पाठ, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला
  • चालक अशोक जेन (32) पुत्र ध्यान जेन, निवासी गांव छलटा, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला
  • नितिन (23) पुत्र मैन सिंह जेन, निवासी गांव छलटा, तहसील रामपुर, जिला शिमला
  • आशा कुमारी पत्नी सत्य प्रकाश, निवासी गांव कवाणु, डाकघर बिशलाधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू
  • युगल (10 वर्ष) पुत्र सत्य प्रकाश, निवासी गांव कवाणु, डाकघर बिशलाधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू

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हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे और खाई में गिरे वाहन तक पहुंचने और शवों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया गया। पुलिस टीमों को राहत कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है।

शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने भी इस हादसे में छह लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन गहरी खाई में गिरा, लेकिन हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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