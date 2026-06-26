शिमला में दर्दनाक हादसा, पिकअप खाई में गिरी; मां-बेटे सहित छह लोगों की मौत
हादसे के बाद शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने की पुष्टि हुई, लेकिन हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर उपमंडल में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में मां-बेटे समेत छह लोगों की मौत हो गई। हादसा रामपुर थाना के तहत तकलेच चौकी क्षेत्र में उरमण नामक स्थान पर हुआ, जहां एक पिकअप वाहन (HP-06B-2420) अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार हादसे के समय पिकअप में छह लोग सवार थे। हादसे में जान गंवाने वालों में कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र के रहने वाले मां-बेटे आशा कुमारी और युगल भी शामिल हैं। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। इस हादसे ने रामपुर और आसपास के क्षेत्रों को झकझोर कर रख दिया है। एक साथ छह लोगों की मौत से प्रभावित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
दुर्घटना में मारे गए लोगों के नाम
- अभिषेक सानी (23) पुत्र नरसिंह सानी, निवासी गांव शरनाल, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला,
- लायक राम (56) पुत्र मागु राम, निवासी गांव पाठ, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला
- चालक अशोक जेन (32) पुत्र ध्यान जेन, निवासी गांव छलटा, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला
- नितिन (23) पुत्र मैन सिंह जेन, निवासी गांव छलटा, तहसील रामपुर, जिला शिमला
- आशा कुमारी पत्नी सत्य प्रकाश, निवासी गांव कवाणु, डाकघर बिशलाधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू
- युगल (10 वर्ष) पुत्र सत्य प्रकाश, निवासी गांव कवाणु, डाकघर बिशलाधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे और खाई में गिरे वाहन तक पहुंचने और शवों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया गया। पुलिस टीमों को राहत कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है।
शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने भी इस हादसे में छह लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन गहरी खाई में गिरा, लेकिन हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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