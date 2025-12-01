हिमाचल में दर्दनाक हादसा: AIIMS के MBBS छात्र की रोड एक्सीडेंट में मौत, अन्य की हालत गंभीर

संक्षेप: पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र की पहचान राजस्थान निवासी अक्षयेश के रूप में हुई है। हादसे के वक्त वह स्कूटर चला रहा था। पीछे बैठा आयुष कुमार, जो हरियाणा का रहने वाला है, गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में AIIMS बिलासपुर के MBBS छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। हादसे ने मेडिकल संस्थान के छात्रों और शिक्षकों में शोक की लहर पैदा कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र की पहचान राजस्थान निवासी अक्षयेश के रूप में हुई है। हादसे के वक्त वह स्कूटर चला रहा था। पीछे बैठा आयुष कुमार, जो हरियाणा का रहने वाला है, गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे तुरंत AIIMS बिलासपुर के ICU में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है।

दोनों छात्र रविवार को ही हॉस्टल से बाहर निकले थे। हादसा कैसे हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पद्गल चौक पर लगे CCTV कैमरे में तकनीकी खराबी के कारण पुलिस को घटना की स्पष्ट फुटेज नहीं मिल सकी है। इससे यह संशय बरकरार है कि क्या स्कूटर अनियंत्रित हुआ या किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) शिव चौधरी ने बताया कि घटना को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। “CCTV फुटेज स्पष्ट नहीं है, इसलिए हादसे की स्थिति पर प्रश्नचिह्न हैं। जांच जारी है,” उन्होंने कहा।

पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास से तकनीकी इनपुट, मोबाइल लोकेशन और अन्य उपलब्ध डिजिटल एविडेंस खंगाल रही है। वहीं AIIMS प्रशासन घायल छात्र के इलाज में पूरी सहायता दे रहा है और घटना पर दुख व्यक्त किया है।