Tragic accident in Chamba Himachal Pradesh, car fell into ditch, 6 people died हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, कार खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत
Hindustan Hindi News
Tragic accident in Chamba Himachal Pradesh, car fell into ditch, 6 people died

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह में एक कार खाई में गिरने से दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर दुख जताया है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाFri, 8 Aug 2025 08:17 AM
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र में बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। भंजराडू शहवा-भड़कवास मार्ग पर पधरी के समीप एक स्विफ्ट कार गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित कुल छह लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा इतना भयंकर था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार किसी को भी बचाया नहीं जा सका।

जानकारी के अनुसार, यह कार चंबा जिला मुख्यालय से वापस लौट रही थी। देर रात पधरी के पास पहुंचते ही चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया और कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पति-पत्नी, उनके दो बच्चे और दो अन्य लोग मौके पर ही काल के ग्रास बन गए।

मृतकों के नाम

मृतकों की पहचान राजेश कुमार (40) पुत्र नरेन सिंह, उनकी पत्नी हंसो (36), बेटी आरती (17), बेटा दीपक (15), राकेश कुमार (44) पुत्र हरि सिंह और हेम पाल (37) पुत्र इंदर सिंह के रूप में हुई है। इनमें राजेश कुमार का परिवार गांव बुलवास, डाकघर जुंगरा का निवासी था, जबकि हेम पाल गांव सलांचा, डाकघर भंजराडू के रहने वाले थे।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। शवों को खाई से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि अंधेरा होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया।

इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है और गांव का माहौल पूरी तरह मातम में डूब गया है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस हादसे पर दुख जताया है।

सीएम सुक्खू ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ''चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद एवं पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें। ॐ शांति।''

मॉनसून सीजन में सड़क हादसों में अब तक 100 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने 20 जून को दस्तक दी थी। तब से प्रदेश में सड़क हादसों में 100 लोगों की जान गई है। मंडी जिला में सबसे ज्यादा 19 लोगों की मौत हुई है। चम्बा व शिमला में 15-15 लोग मारे गए। सोलन में 10, किन्नौर व कुल्लू में 8-8, ऊना, सिरमौर व कांगड़ा में 6-6, बिलासपुर व हमीरपुर में 3-3 व लाहौल स्पीति में 1 व्यक्ति की जान गई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

