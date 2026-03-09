Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सावधान! हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया बिजली-तूफान का अलर्ट, जानिए डेट

Mar 09, 2026 01:31 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

बीते 24 घंटों के दौरान सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला और सोलन में लू का असर देखने को मिला, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने वाला है।

सावधान! हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया बिजली-तूफान का अलर्ट, जानिए डेट

हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने में ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिख रहा है और कई इलाकों में गर्मी अचानक बढ़ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला और सोलन में लू का असर देखने को मिला, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने वाला है। इसके प्रभाव से 11, 12, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

मार्च की शुरूआत में महसूस होने लगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री, भुंतर में 31.4 डिग्री, धर्मशाला में 30.1 डिग्री और सोलन में 30.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। मार्च के शुरुआती दिनों में ही इन शहरों में लोगों को जून जैसी गर्मी महसूस होने लगी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में DTC बस की टक्कर से 1 की मौत, 4 घायल; गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग
ये भी पढ़ें:मैं अपने बच्चों को कभी टिकट नहीं दूंगा, वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे; केजरीवाल

जारी हुआ अलर्ट, जानिए डेट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में यानी 10 मार्च को भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने वाला है। इसके प्रभाव से 11, 12, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सावधान

मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं, जबकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है।

विभाग का कहना है कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में बादल नहीं बरसे हैं, जिससे तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्मी का असर बढ़ने लगा है। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। इसका असर पर्यटन स्थलों पर भी दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें:हम ईरान का साथ देने जा रहे… भोपाल में युवकों ने रायसेन किले से चलाई तोप- VIDEO
ये भी पढ़ें:दिल को गहरी चोट लगी, यह राष्ट्रपति और संविधान का अपमान; ममता सरकार पर बरसे पीएम

जानिए कहां कितना तापमान दर्ज हुआ

राज्य की राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में भी रातें अपेक्षाकृत गर्म हो गई हैं और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। शिमला में सोमवार को न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मनाली में रात का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री, भुंतर में 10.1 डिग्री, कल्पा में 6.0 डिग्री, धर्मशाला में 10.4 डिग्री।

ऊना में 14.5 डिग्री, नाहन में 15.1 डिग्री, केलांग में 4.7 डिग्री, पालमपुर में 14.5 डिग्री, सोलन में 10.5 डिग्री, कांगड़ा में 14.4 डिग्री, मंडी में 12.2 डिग्री और बिलासपुर में 14.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह जुब्बड़हट्टी में 17.2 डिग्री, कुकुमसेरी में 2.2 डिग्री, सराहन में 9.6 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 17.0 डिग्री और कसौली में 17.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

राज्य में एक माह से ज्यादा समय से बादल नहीं बरसे हैं। राजधानी शिमला सहित अन्य जगह आज भी धूप खिली है। मैदानी हिस्सों में तीखी धूप से बचने के लिये लोग छातों का सहारा ले रहे हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News IMD Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।