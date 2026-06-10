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फोटो खींचते हुए नदी में गिरे और तेज बहाव में बहने लगे हिमाचल आए 3 पर्यटक, बाल-बाल बची जान; VIDEO

Sourabh Jain पीटीआई, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। पंजाब से आए तीन पर्यटक मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करने के बाद जब नदी किनारे फोटोज ले रहा था, इसी दौरान पार्वती नदी के तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि उन्हें बचा लिया गया।

फोटो खींचते हुए नदी में गिरे और तेज बहाव में बहने लगे हिमाचल आए 3 पर्यटक, बाल-बाल बची जान; VIDEO

हिमाचल प्रदेश घूमने गए पंजाब के तीन पर्यटकों की जान उस वक्त आफत में फंस गई, जब वे कुल्लू के मणिकर्ण इलाके में पार्वती नदी के तेज बहाव में फंस गए। यह घटना तब हुई जब परिवार के तीनों सदस्य फोटो खिंचवाने के लिए नदी के किनारे पर पहुंच गए और इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से नदी के तेज बहाव में फंसकर बहने लगे। हालांकि राहत की बात यह रही कि स्थानीय लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने उन तीनों पर्यटकों को समय रहते बचा लिया। यह हादसा मंगलवार को हुआ और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब से आया यह परिवार मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे में दर्शन के लिए गया था और वहां से निकलने के बाद में तस्वीरें लेने के लिए नदी के किनारे चला गया था। इसी दौरान जब वे किनारे के बहुत पास खड़े होकर तस्वीरें ले रहे थे तो इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी के बेहद तेज बहाव में गिर गए और पानी की धारा के साथ बहने लगे। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाते हुए एक-दूसरे को अलर्ट किया और आगे जाकर उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया।

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इस दौरान दो पर्यटक तो खुद ही किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे और लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि तीसरे व्यक्ति को मौके पर पहुंची बचाव टीम ने बचाया। इस घटना का जो लाइव वीडियो सामने आया है, उसमें तीनों पर्यटकों को नदी के बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है, साथ ही उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह दो पर्यटकों ने पानी के साथ बहते हुए पास की चट्टान पर जाकर खुद को बचा लिया।

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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और उन्होंने पर्यटकों को वहां से निकाला। पुलिस ने बताया कि तीनों पर्यटकों की हालत फिलहाल स्थिर है। इस दौरान अधिकारियों ने एकबार फिर पहाड़ी इलाकों में आने वाले पर्यटकों से नदियों, झरनों और तेजी से बहने वाले पानी के अन्य स्रोतों से दूर रहने और सुरक्षा संबंधी सलाहों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही, फोटो और वीडियो के लिए जोखिम भरे काम न करने की चेतावनी भी दी है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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