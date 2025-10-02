three girls sunk in himachal pradesh two were sisters स्कूल बैग धोने गईं 3 तीन बच्चियों की डूबने से मौत, हिमाचल में दशहरे के दिन दर्दनाक हादसा, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में दशहरे के दिन एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। उपमंडल बंगाणा की बल्ह पंचायत में तीन मासूम बच्चियों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में दो सगी बहने हैं। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाThu, 2 Oct 2025 10:53 PM
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में दशहरे के दिन एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। उपमंडल बंगाणा की बल्ह पंचायत में तीन मासूम बच्चियों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके में मातम का माहौल पैदा कर दिया है। मृतकों में दो सगी बहने हैं। घटना गुरुवार शाम की है, जब पंचायत की तीन बच्चियां खुशी (पुत्री मनजीत), कोमल और सोनाक्षी (दोनों पुत्री अजय कुमार) पास की खड्ड में स्कूल बैग धोने गई थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान अचानक खुशी का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के प्रयास में बाकी दोनों सहेलियां भी पानी में उतर गईं, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण वे भी बाहर नहीं निकल सकीं। देखते ही देखते तीनों बच्चियां खड्ड की लहरों में समा गईं और उनकी मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं।

तीनों बच्चियां स्थानीय स्कूल में आठवीं और नौवीं कक्षा की होनहार छात्राएं थीं। देर शाम जब वे घर नहीं लौटीं, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान खड्ड के किनारे से एक चप्पल मिली। इसके बाद ग्रामीणों को शक हुआ कि बच्चियां पानी में डूब गई हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर ग्रामीणों ने देखा कि दो बच्चियों के शव पानी में तैर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को पानी से बाहर निकाला और उन्हें आदर्श अस्पताल थाना कलां पहुंचाया। मगर वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

इस घटना की खबर फैलते ही बल्ह पंचायत सहित पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गांव का हर घर गमगीन है और पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। दशहरे के दिन जब लोग खुशी और उल्लास में डूबे थे, तब इस हादसे ने तीन परिवारों की दुनिया उजाड़ दी।

इस हादसे की पुष्टि ऊना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने भी शोक संतप्त परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। तीन मासूम जिंदगियों का इस तरह असमय बुझ जाना पूरे इलाके के लिए गहरी चोट की तरह है। दशहरे की खुशियां मातम में बदल गईं

इस दुखद हादसे ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि प्राकृतिक जलस्रोतों और खड्डों के पास जाने में कितनी सावधानी बरतनी जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही कभी-कभी जिंदगी भर का दर्द दे जाती है। बल्ह पंचायत की तीनों बच्चियां अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और इस हादसे की पीड़ा लंबे समय तक लोगों को झकझोरती रहेगी।

बता दें कि मानसून ने इस साल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। मानसून ने 20 जून से 26 सितंबर तक वर्षा जनित हादसों में 454 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें नदी व खड्डों में बहने, भूस्खलन व अन्य वर्षा से जुड़ी हादसों में हुई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

