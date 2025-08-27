हिमाचल में बारिश से हालात खराब, मणिमहेश यात्रा रोकी गई; हजारों तीर्थयात्री फंसे

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश से मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है। सड़कें टूट गई हैं जिसकी वजह से यात्रा करने गए हजारों श्रद्धालु जहां-तहां फंस गए हैं। चंबा जिले के ज्यादातर हिस्सों में मोबाइल कनेक्टिविटी टूट गई है।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश से हालात खराब हैं। मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है। सड़कें टूट गई हैं जिसकी वजह से मणिमहेश यात्रा करने गए हजारों श्रद्धालु जहां-तहां फंस गए हैं। स्थानीय विधायकों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण चंबा जिले के ज्यादातर हिस्सों में मोबाइल कनेक्टिविटी टूट गई है। इससे तीर्थयात्रियों के रिश्तेदार और दोस्त उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

बता दें कि 17 अगस्त को शुरू हुई मणिमहेश यात्रा 15 सितंबर को खत्म होनी है। चंबा के विधायक नीरज नैयर के अनुसार, सड़कें टूटने के कारण चंबा, भरमौर, सलोनी समेत जिले के दूसरे हिस्सों में हजारों तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। चुराह के विधायक हंस राज ने फंसे श्रद्धालुओं की संख्या 10 हजार के करीब बताई है। भरामौर के विधायक जनक राज ने कहा कि हमें अलग-अलग राज्यों से तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के बारे में फोन आ रहे हैं।

विधायक जनक राज ने कहा कि बारिश के बाद चंबा जिले में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इससे श्रद्धालुओं के रिश्तेदारों को उनकी चिंता हो रही है। मैंने मोबाइल कंपनियों के प्रमुखों से बात की है। सेवाएं बुधवार तक फिर से शुरू होने की संभावना है। मणिमहेश झील तक जाने के लिए चंबा-भरमौर-हडसर मार्ग आम रास्ता है। मणिमहेश तक जाने के अन्य रास्ते लाहौल-स्पीति और कांगड़ा और मंडी जिलों से होकर गुजरते हैं।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता चंबा जिले में मोबाइल सेवाओं को बहाल करना और मणिमहेश के रास्ते में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालना है। बताया जाता है कि मंगलवार को भारी बारिश, भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से हिमाचल के कई हिस्सों में तबाही देखी गई। उफनती ब्यास नदी ने मनाली में भारी नुकसान पहुंचाया है।