Those involved in chitta will not be able to contest panchayat elections Himachal Pradesh Governor said this is not acce
चिट्टे में संलिप्त नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव: गवर्नर बोले- ये स्वीकार्य नहीं

चिट्टे में संलिप्त नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव: गवर्नर बोले- ये स्वीकार्य नहीं

Jan 17, 2026 07:24 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हाल में कहा है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ चिट्टा (डायएसिटाइलमॉर्फीन) की तस्करी में केस दर्ज हैं उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। सिंह के इस बयान पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि ऐसा फैसला स्वीकार्य नहीं है और ये न्यायिक जांच में विफल साबित होगा। गवर्नर ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार की मौजूदा रणनीति पर कहा कि किसी भी अभियान को संवैधानिक ढांचे के भीतर ही लागू किया जाना चाहिए।

शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC) में 78वें सेना दिवस समारोह के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में शुक्ला ने कहा, 'ऐसा निर्णय स्वीकार्य नहीं होगा। किसी को भी बंधक नहीं बनाया जा सकता। यह मामला कानूनी दायरे में जाएगा और अदालतों के लिए एक मुद्दा बनेगा। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी पर प्रतिबंध लगाना कानूनी रूप से मान्य नहीं।'

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक भांग की जगह कई युवा चिट्टा के आदी हो चुके हैं। ये हेरोइन के साथ कुछ केमिकल्स मिलाकर तैयार किया जाने वाला ड्रग्स है। अत्यंत खतरनाक और जानलेवा नशीला पदार्थ है। एक ग्राम मात्रा की कीमत 4,000 से 7,000 रुपये के बीच होती है।

शिमला, सोलन और कुल्लू जिलों के युवाओं में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है।

स्थानीय सरगनाओं की संलिप्तता

शिमला, सोलन और कुल्लू जिलों के युवाओं में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले दो साल में एनडीपीएस अधिनियम के तहत रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इसपर उस हद तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है। वहीं ग्रामीण राजनीति में स्थानीय सरगनाओं की संलिप्तता ने सरकार को पंचायत चुनाव में प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर फैसले पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। हिमाचल सरकार अब जल्द इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगी।

चिट्टा से अर्जित संपत्ति भी होगी जब्त

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हाल में ये भी कहा है कि चिट्टा के व्यापार में शामिल आरोपियों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने साफ किया है कि इस ड्रग की कमाई से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा।

