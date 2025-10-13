Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़The story of Virbhadra Singh, who was the Chief Minister of Himachal Pradesh for six times

6 बार हिमाचल के CM रहे वीरभद्र सिंह की कहानी, पढ़िए ‘जय हनुमान’ वाला दिलचस्प किस्सा

ऐसा ही एक किस्सा सदन का है, जब उनपर तंज कसते हुए विपक्षी दल ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उन्होंने बेहद परिपक्वता दिखाते हुए 'जय हनुमान' का नारा लगाते हुए स्थिति को संभाला।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाMon, 13 Oct 2025 02:18 PM
हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहने वाले वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण शिमला में सोनिया गांधी द्वारा किया गया। उनकी पहुंच हिमाचल के जन जन तक थी। धर्मांतरण और राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर उनका स्टैंड एकदम साफ था। ऐसा ही एक किस्सा सदन का है, जब उनपर तंज कसते हुए विपक्षी दल ने ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया, तो उन्होंने बेहद परिपक्वता दिखाते हुए 'जय हनुमान' का नारा लगाते हुए स्थिति को संभाला।

21 सालों तक संभाली सत्ता की बागडोर

वीरभद्र सिंह पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने और 1985 तक पद पर रहे। इसके बाद 1985 से 1990, 1993 से 1998, 2003 से 2007, और 2012 से 2017 तक कुल छह बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कमान संभाली। वर्ष 1998 में भी उन्होंने तकनीकी रूप से चौथी बार शपथ ली थी, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम के चलते सरकार अल्पकालिक रही।

अपने 21 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने हिमाचल को आधुनिकता की राह पर अग्रसर किया। सड़कों, शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास योजनाओं के विस्तार ने राज्य को नई ऊंचाइयां दीं। इसलिए उन्हें न केवल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर जाना गया, बल्कि प्रदेश की सियासत के ऐसे शिल्पकार बन, जिन्होंने पहाड़ की राजनीति को जनभावनाओं और विकास के साथ जोड़ा।

राजनीतिक परिपक्वता और ‘जय हनुमान’ वाला दिलचस्प किस्सा

वीरभद्र सिंह की सियासी परिपक्वता का अंदाजा उनके कई किस्सों से लगाया जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। विपक्ष के एक भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा – “जय श्रीराम।”

सदन में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी वीरभद्र सिंह खड़े हुए, मुस्कराए और हाथ जोड़कर बोले – “जय हनुमान।” उनके इस जवाब ने सदन में ठहाके गूंजा दिए और विपक्ष भी मुस्कराए बिना नहीं रह सका। यही था वीरभद्र का अंदाज — संयमित, चतुर और विनम्र।

धर्मांतरण कानून और राम मंदिर पर स्पष्ट रुख

वीरभद्र सिंह धर्म और आस्था को लेकर भी स्पष्ट विचार रखते थे। वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया। उनका मत था कि धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए और उन्होंने हिमाचल में इस कानून को सख्ती से लागू कराया। वे इस मत में थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जिससे समाज में धार्मिक समरसता बनी रहे।

पीएम मोदी से भी रहे सौहार्दपूर्ण संबंध

हालांकि वे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे, परंतु राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। राजनीतिक विरोध के बीच भी वे व्यक्तिगत सम्मान और संवाद की परंपरा निभाते रहे। यही वजह थी कि भाजपा के कई नेता भी उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व की प्रशंसा करते थे।

कांग्रेस का पर्याय, लेकिन पूरे हिमाचल के नेता

वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस की हर दौर में अगुवाई की, चाहे वह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह का समय रहा हो। वे हर दौर में हिमाचल के लिए कांग्रेस का चेहरा और जनता के लिए आशा की किरण रहे। विपक्षी दलों तक में उनकी स्वीकृति और जनता में उनका सम्मान उन्हें एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करता है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Ratan Gupta

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
