चंबा का प्राचीन गिरड़ माता मंदिर जलकर खाक, चारों तरफ जमीं थी बर्फ फिर भी लग गई आग

The ancient Gird Mata temple in Chamba was gutted; snow covered the area, yet the fire broke out.
सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में मंदिर धूं-धूं कर जलता हुआ दिखाई देता हैय़ घटना शुक्रवार दोपहर की है। पंचायत खुंदेल में स्थित यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है।

Feb 07, 2026 08:27 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चंबा
हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रसिद्ध मां गिरड़ माता का एतिहासिक मंदिर भीषण आग की भेंट चढ़ गया है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में मंदिर धूं-धूं कर जलता हुआ दिखाई देता हैय़ घटना शुक्रवार दोपहर की है। पंचायत खुंदेल में स्थित यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है।

मौके पर मौजूद लोगों ने आग की भयानकता के बारे में बताया कि मंदिर के चारों तरफ बर्फ जमी थी, लेकिन फिर भी आग में जलकर नष्ट हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों को इसे बुझाने का भी मौका नहीं मिला। इस अग्निकांड में मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्तियां जलकर खाक हो गईं। ऐसे में सबसे बड़ा डर मंदिर में मौजूद भगवान की मुख्य मूर्ती को लेकर था, लेकिन आशा लगाई जा रही है कि मुख्य मूर्ति नीचे गिरने के चलते सुरक्षित बच सकती है।

