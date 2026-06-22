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हिमाचल के हजारों पेंशनरों का 10 साल का इंतजार खत्म, जुलाई 2026 में मिलेगा पूरा एरियर

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जुलाई 2026 में संशोधित पेंशन का पूरा बचा हुआ बकाया मिल जाएगा। इसके साथ ही करीब दस वर्षों से चल रही एरियर भुगतान की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी।

हिमाचल के हजारों पेंशनरों का 10 साल का इंतजार खत्म, जुलाई 2026 में मिलेगा पूरा एरियर

लंबे समय से जिस भुगतान का इंतजार हजारों पेंशनर कर रहे थे, वह अब खत्म होने जा रहा है। एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जुलाई 2026 में संशोधित पेंशन का पूरा बचा हुआ बकाया मिल जाएगा। इसके साथ ही करीब दस वर्षों से चल रही एरियर भुगतान की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के वित्त (पेंशन) विभाग की ओर से इस सम्बंध में सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक जुलाई में शेष एरियर जारी होने के बाद इस श्रेणी के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों का 100 प्रतिशत बकाया भुगतान पूरा हो जाएगा। यानी इसके बाद संशोधित पेंशन से जुड़ा कोई एरियर शेष नहीं रहेगा।

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एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में पेंशनरों के एरियर बने थे। हालांकि वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार ने इस राशि का भुगतान एकमुश्त करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला लिया था।

इसी कड़ी में सरकार सितंबर 2022, मार्च 2024, जून 2025 और जनवरी 2026 में एरियर की किस्तें जारी कर चुकी है। अब अंतिम भुगतान की घोषणा के साथ उन हजारों पेंशनरों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, जो वर्षों से पूरी राशि मिलने का इंतजार कर रहे थे।

हालांकि सभी पेंशनरों को मिलने वाली राशि एक जैसी नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से दी गई अंतरिम राहत (इंटरिम रिलीफ) और महंगाई राहत (डियरनेस रिलीफ) की विभिन्न किस्तों को कुल एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद जो शुद्ध राशि बचेगी, वही संबंधित पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर के खाते में भेजी जाएगी।

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वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि यदि किसी पेंशनर को पहले किसी कारणवश अधिक भुगतान हुआ है और उसकी वसूली बनती है, तो वह राशि भी अंतिम एरियर से समायोजित की जाएगी। इसके बाद बची हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (पीडीए) और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जुलाई 2026 के दौरान पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को यह राशि हर हाल में जारी की जाए। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बता दें कि हिमाचल में बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनर हैं जो पिछले कई वर्षों से अंतिम किस्त जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पेंशनर संगठनों की ओर से भी समय-समय पर सरकार से लंबित एरियर जल्द जारी करने की मांग उठाई जाती रही है। अब सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट: यूके शर्मा

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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