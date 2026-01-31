Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश न्यूज़
ग्राम पंचायतों में आज खत्म होगा प्रतिनिधियों का कार्यकाल, अब कौन संभाल कमान

ग्राम पंचायतों में आज खत्म होगा प्रतिनिधियों का कार्यकाल, अब कौन संभाल कमान

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में आज एक अहम प्रशासनिक बदलाव का दिन है। राज्यभर में पंचायतीराज के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल आज शनिवार को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की जिम्मेदारी अब अस्थायी तौर पर प्रशासकों के हाथों में चली जाएगी।

Jan 31, 2026 11:34 am IST Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में आज एक अहम प्रशासनिक बदलाव का दिन है। राज्यभर में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल आज शनिवार को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की जिम्मेदारी अब अस्थायी तौर पर प्रशासकों के हाथों में चली जाएगी। सरकार की ओर से प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर आज अधिसूचना जारी किए जाने की तैयारी है और एक फरवरी से पंचायतों की सभी शक्तियां प्रशासकों के पास होंगी।

इसी बीच पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन भी शुरू हो गया है। जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है। इससे पहले मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी, जिन्हें नियमों के तहत निपटाया गया।

जिला प्रशासन के अनुसार जिन नागरिकों के नाम पंचायत मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अब भी अवसर खुला है। ऐसे लोग पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। पंचायत क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण के लिए दो रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि शहरी निकायों में यह शुल्क 50 रुपये निर्धारित है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 3577 पंचायतें हैं और पंचायत क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 55 लाख से अधिक है। नए मतदाता जुड़ने से यह संख्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रदेश की 31 पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन भी किया जा रहा है। इन पंचायतों को मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक रूप से सूची जारी की जाएगी और लोगों से 15 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।

पंचायत चुनाव को लेकर मामला फिलहाल हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। अदालत ने राज्य में 30 अप्रैल तक पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। आयोग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि नई पंचायतों के गठन को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

रिपोर्ट :यूके शर्मा

Mohammad Azam

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

