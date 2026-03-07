हिमाचल में 5 साल की बच्ची से 15 साल के लड़के ने की दरिंदगी, अलग-अलग समुदाय का होने से फैला तनाव
बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने बताया कि आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक गांव में शनिवार को उस समय तनाव फैल गया, जब 15 साल के एक लड़के ने 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर डाली। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म की यह वारदात शुक्रवार को हुई और आरोपी लड़के ने बच्ची को खेत में ले जाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया।
वारदात की खबर गांव में फैलते ही आरोपी लड़के के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। इस दौरान उन्होंने आरोपी के घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दीं और बाहर खड़े स्कूटर में भी आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि यह हंगामा शुक्रवार रात तक जारी रहा। यहां तक कि भीड़ ने आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग भी की, लेकिन पुलिस किसी तरह भीड़ को शांत करने में कामयाब रही और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर वहां से वापस भेज दिया।
शनिवार को पहुंच गए हिंदू संगठनों के लोग
इसी बीच शनिवार सुबह पीड़िता के घर के बाहर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के जमा होने से माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसी दौरान गांव में जारी विरोध प्रदर्शनों और हंगामे के बीच स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने दिया कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन
बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को आरोपी को हिरासत में ले लिया, साथ ही बताया कि आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
