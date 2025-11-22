तेजस क्रैश: विंग कमांडर नमांश की पत्नी भी एयर फोर्स में अफसर, पिता फौज से रिटायर

संक्षेप: दुबई एयरशो के दौरान शुक्रवार को इंडियन एयर फोर्स का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट नामांश स्याल की मौत हो गई जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार देश सेवा में अग्रणी रहा है।

दुबई एयरशो के दौरान शुक्रवार को इंडियन एयर फोर्स का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट नामांश स्याल की मौत हो गई जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। जांबाज बेटे के यूं हादसे का शिकार बन जाने से कांगड़ा और हिमाचल की तरह पूरे देश में लोग गमगीन हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विंग कमांडर नामांश स्याल का पूरा परिवार देश सेवा में समर्पित है। उनकी पत्नी अफसान भी एयर फोर्स की बहादुर अफसर हैं। वहीं नमांश के पिता भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। क्रैश के शिकार हुए विंग कमांडर की एक 6 साल की बेटी है। जिस समय तेजस क्रैश हुआ नामांश की पत्नी अफसान कोर्स के लिए कोलकाता में थीं। चूंकि अफसान और नामांश दोनों घर से बाहर थे इसलिए पोती की देखभाल के लिए दादा-दादी कांगड़ा से हैदराबाद गए हुए थे।

नमांश स्याल कांगड़ा के पटियालकर गांव के रहने वाले थे। सुजानपुर के सैनिक स्कूल से पढ़ाई करने वाले नमांश ने 2009 में कमीशन हासिल किया और एयरफोर्स में अफसर बने। उनकी गिनती बेहद काबिल अफसरों में थी और यही वजह है कि जब दुनिया के मंच पर भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाने का मौका आया तो उन्हें इसके लिए चुना गया।

पटियालकर गांव के पूर्व प्रधान, शश धीमान ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर चेन्नई में आएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार पटियालकर गांव में ही किया जाएगा। पूरे गांव के लोग बेहद गमगीन हैं।'

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नमांश को नमन करते हुए कहा कि देश ने एक बहादुर बेटा खो दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है। देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। वीर सपूत नमन स्याल जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन।'