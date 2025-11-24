Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़tejas carsh Wing Commander Namansh Syal told his fatehr to watch show on YouTube
यूट्यूब पर देख लेना; तेजस क्रैश में मारे गए विंग कमांडर ने पिता से क्या कहा था

यूट्यूब पर देख लेना; तेजस क्रैश में मारे गए विंग कमांडर ने पिता से क्या कहा था

संक्षेप:

दुबई एयरशो में क्रैश हुए तेजस विमान में मारे गए विंग कमांडर नमांश स्याल को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नमांश के गमगीन पिता जगन नाथ स्याल ने कहा कि यह पूरे देश के लिए क्षति है। उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे अंतिम बातचीत में बेटे ने उन्हें यूट्यूब पर उनका शो देखने को कहा था।

Mon, 24 Nov 2025 10:18 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

दुबई एयरशो में क्रैश हुए तेजस विमान में मारे गए विंग कमांडर नमांश स्याल को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पटियालकर गांव में स्याल का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्याल के गमगीन पिता जगन नाथ स्याल ने कहा कि यह पूरे देश के लिए क्षति है। उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे अंतिम बातचीत में बेटे ने उन्हें यूट्यूब पर उनका शो देखने को कहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नमांश के पिता ने कहा, 'यह केवल मेरा व्यक्तिगत नुकसान नहीं है। यह देश की क्षति है।' उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को देश की सेवा का अवसर मिलता है।' जगन नाथ स्याल भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और बाद में शिक्षा विभाग में काम किया। वह प्रिंसिपिल के पद से भी रिटायर हैं।

नमांश के बारे में बात करते हुए पिता ने कहा कि उनके बेटे ने हर काम में उत्कृष्टता हासिल की। उन्होंने कहा, 'उसने हमेसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कबी हमें निराश नहीं किया।' पिता याद करते हैं कि जब आखिरी बार उनकी बातचीत बेटे से हुई थी तो उन्होंने फोटोज शेयर करने को कहा। इस पर नमांश ने पिता से कहा कि वह यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जगन नाथ बेटे की तेजस के साथ कतरब देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे और इस दौरान उन्हें हादसे की खबर मिली।

नमांश की पत्नी भी एयर फोर्स में अफसर हैं। उन्होंने अपनी वर्दी में पति को सैल्यूट किया और नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। नमांश की छह साल की बेटी है।

शुक्रवार को दुबई एयर शो के अंतिम दिन हुए हादसे के बाद स्याल के शव को तमिलनाडु के सुलुर एयर फोर्स बेस पर लाया गया। यहां पूर्ण सैन्य सम्मान के बाद पार्थिव शरीर को हिमाचल प्रदेश में पैतृक गांव ले जाया गया। यहां हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। स्याल के साथी कहते हैं कि वह लड़ाकू विमानों को उड़ाने में अपनी निपुणता और शांत व्यवहार के लिए जाने जाते थे।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।