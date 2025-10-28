टीचर ने बच्चे की कमीज उतारकर कांटेदार झाड़ी से पीटा, शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इसने अभिभावकों और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय गावाना (केंद्र कुटारा) की मुख्य टीचर द्वारा एक मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इसने अभिभावकों और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय गावाना (केंद्र कुटारा) की मुख्य टीचर द्वारा एक मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षिका बच्चे की कमीज उतारकर उसे कांटेदार झाड़ी (कंटेदार बूटे) से मार रही है। यह दृश्य किसी को भी विचलित कर सकता है, क्योंकि जिस स्कूल में बच्चों को शिक्षा और स्नेह मिलना चाहिए, वहां क्रूरता का ऐसा चेहरा सामने आया है।

इस घटना के सामने आते ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा शिमला ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। विभाग ने इस कृत्य को बालकों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 का घोर उल्लंघन बताया है। इसके तहत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी द्वारा बच्चे को शारीरिक दंड देना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

विभागीय जांच में पाया गया कि मुख्य अध्यापिका रीना राठौर ने विद्यालय के एक छात्र को जानबूझकर झाड़ी से मारा, जो न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है बल्कि सरकारी सेवक के आचरण नियमों का भी गंभीर उल्लंघन है। आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1) के तहत ‘गंभीर कदाचार’ की श्रेणी में आता है।

उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिमला ने अपने आदेश में कहा है कि रीना राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सराहन (जिला शिमला) का कार्यालय रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति के वहां से बाहर नहीं जा सकेंगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई सरकारी सेवक के अनुशासनहीन व्यवहार और शिक्षण-कर्तव्य में लापरवाही के चलते की गई है।

उधर, चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के तहत विकास खंड मैहला के एक प्राथमिक स्कूल से भी शिक्षक की क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शिक्षक ने बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका कान का पर्दा फट गया और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिलहाल बच्चा मेडिकल कॉलेज चम्बा में उपचाराधीन है।

बच्चे की माता ने आरोप लगाया है कि संबंधित शिक्षक अक्सर बच्चों से मारपीट करता है और पढ़ाई में कम ध्यान देता है। उन्होंने शिक्षा विभाग से उस शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पर शिक्षा उपनिदेशक (एलिमेंट्री) चम्बा बलबीर सिंह ने कहा कि तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।