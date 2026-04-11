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हिमाचल के खेतों में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Apr 11, 2026 08:11 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
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हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संदिग्ध हवाई जहाज के आकार का गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना शनिवार की है।

हिमाचल के खेतों में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संदिग्ध हवाई जहाज के आकार का गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना शनिवार की है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, झंडूता उपमंडल की बालोह ग्राम पंचायत के खेतों में काम कर रहे लोगों ने सुबह इस गुब्बारे को देखा, जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) लिखा हुआ था।

स्थानीय निवासी राजकुमार ने बताया कि झंडूटा उपमंडल के बलोह ग्राम पंचायत के अंतर्गत खेतों में काम कर रहे लोगों ने शनिवार सुबह इस संदिग्ध गुब्बारे को देखा। उन्होंने तुरंत तलाई पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया।

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सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

ग्रामीणों ने इसकी सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय निवासी राजेश गौतम ने बताया कि गुब्बारे की बनावट और उस पर लिखे शब्दों को देखते हुए प्रशासन से इस मामले की गहन जांच करने की मांग की गई है।

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गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में पहले भी कई बार इस तरह के संदिग्ध गुब्बारे मिल चुके हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहती हैं।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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