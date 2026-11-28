दो सगे भाइयों से शादी करने वाली सुनीता ने कहा- लाइफ चल रही बहुत अच्छी, बताया उनकी बच्ची का पिता कौन
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दो सगे भाइयों से शादी करने वाली सुनीता ने अपने अब तक के अनुभव को अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी को बड़े पापा का नाम मिला है।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दो सगे भाइयों से शादी करने वाली सुनीता नेगी की कहानी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। एक इंटरव्यू के कुछ हिस्से वायरल होने के बाद सुनीता, कपिल और प्रदीप की जोड़ी के किस्से इंटरनेट पर बहस का विषय बन गए हैं। वहीं, सुनीता ने शादी के करीब डेढ़ साल बाद अपने अनुभव को अच्छा बताया है। उसका कहना है कि उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तीनों की एक अब बेटी भी है। साथ में उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया है।
सिरमौर के शिलाई गांव में कपिल-प्रदीप और सुनीता के अलावा कई ऐसे 'जोड़ीदारा' हैं। असल में विशाल हिमालय की गोद कई ऐसी प्रथाएं सदियों से प्रचलित है, जिसके बारे में दुनिया कम ही जानती है। इन्हीं में से एक है हाटी समुदाय की जोड़ीदारा प्रथा। इसके तहत दो या इससे अधिक सगे भाइयों की एक ही साझा पत्नी होती है। जुलाई 2025 में यह शादी तब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई जब कुछ पढ़े लिखे और संपन्न परिवारों से आने वाले तीन व्यस्कों ने साझा परिवार बसाने का फैसला किया। दिलचस्प यह भी है कि जिस शिलाई गांव में प्रदीप और कपिल रहते हैं, वह इस तरह की शादियों के लिए मशहूर है। पहले भी यहां कई लोगों ने इस प्रथा के तहत शादियां की हैं। कुछ महिलाओं के तो यहां तीन और चार पति भी हैं।
हिमाचल प्रदेश में दो भाइयों से शादी करने वाली सुनीता नेगी की जिंदगी कैसी चल रही है?
हिमाचल में सरकार नौकरी करने वाले प्रदीप नेगी, विदेश में शेफ की नौकरी करने वाले कपिल नेगी और पढ़ी-लिखी सुनीता की जब शादी हुई तो उनकी तस्वीरें और कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। टीवी और अखबारों में उनकी खबरें छा गईं। अब सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर निशु तिवारी ने सुनीता और उनके पतियों का इंटरव्यू किया है। इसमें सुनीता से उनके अब तक के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'लाइफ बहुत अच्छी चल रही है।' सुनीता ने कहा कि उनकी एक बेटी भी है। बच्ची को किस पिता का नाम मिलेगा? इस सवाल पर सुनीता ने कहा, 'बड़े पापा का नाम होगा। लेकिन यदि छोटे वाले गोद लेकर अपना नाम भी दे सकते हैं।' दरअसल, जोड़ीदारा प्रथा के नियम कायदे पारंपरिक रूप से तय हैं और इसके मुताबिक पहली संतान का पिता बड़ा भाई कहलाता है। इसी इंटरव्यू के दौरान प्रदीप और कपिल की पत्नी ने कहा कि यह लव मैरिज है और दोनों से वह बराबर प्यार करती है।
अपने रिश्ते की बुनियाद पर कारोबार की रखी नींव
शादी के कुछ दिनों बाद अपने काम की वजह से विदेश चले गए कपिल अब भारत लौट आए हैं। अपने अनुभव और अनोखे रिश्ते की कहानी से मिली चर्चा की बुनियाद पर उन्होंने नए कारोबार की नींव रख दी है। 'जोड़ीदार भाई' के नाम से फैमिली रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। दोनों भाई मिलकर इन दिनों अपने रेस्टोरेंट को सजाने-संवारने और पर्यटकों को लुभाने में जुटे हैं। रेस्टोरेंट के बाहर इन्होंने तीनों की एक तस्वीर भी लगाई है। दोनों भाइयों के बीच उनकी पत्नी सुनीता बैठी नजर आ रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप