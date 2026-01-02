'चिट्टा' से निपटने को हिमाचल सरकार ने बनाई 3-चरणीय योजना, CM सुक्खू ने बताया पूरा प्लान
हिमाचल सरकार ड्रग्स के नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को समाज की वापस मुख्यधारा में लाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में ‘चिट्टा’ या हेरोइन ड्रग के बढ़ते चलन और असर को रोकने के लिए तीन-चरणीय एक्शन प्लान पर जोर दिया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में "चिट्टा" या हेरोइन ड्रग के बढ़ते चलन और असर को रोकने के लिए तीन-चरणीय एक्शन प्लान पर जोर दिया है। सीएम सुक्खू ने गुरुवार को कहा पहला कदम जागरूकता बढ़ाना है, उसके बाद सख्त कार्रवाई करना और अगर कोई नशे का आदी पाया जाता है, तो उसे प्रोफेशनल इलाज देना है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।
सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी
उन्होंने बताया, “पंजाब से सटे बॉर्डर पर चिट्टा (हेरोइन ड्रग) का असर बढ़ रहा था, इसलिए हमने तीन तरह के कदम उठाए। पहला कदम - लोगों में जागरूकता बढ़ाना... दूसरा, ड्रग सप्लायरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और तीसरा, अगर कोई चिट्टा का आदी हो गया है, तो हम इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, उन्हें अपराधी न समझें बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाएं...”
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अवैध ड्रग्स के धंधे में शामिल पाया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
वहीं, हिमाचल में बादल फटने सहित कई प्राकृतिक आपदाओं पर बोलते हुए सीएम सुक्खू ने चेतावनी दी कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी आएंगी। उन्होंने इस पर वैज्ञानिक रिसर्च करने की अपील की है।
मैंने बादल फटने की इतनी सारी घटनाएं पहले नहीं देखीं : सुक्खू
उन्होंने कहा, "हमें वैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर हिमाचल प्रदेश में जरूर शुरू हो गया है। धीरे-धीरे इसका असर दूसरे पहाड़ी राज्यों और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों और पूरे देश में भी दिखेगा। मैंने अपने जीवन में बादल फटने की इतनी सारी घटनाएं नहीं देखीं। यह बढ़ते तापमान की वजह से हुआ है... हम हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन सीमित हैं।''
इस बीच, सुक्खू ने नए साल के पहले दिन शिमला में तारा देवी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और अपने संकल्पों और प्रतिबद्धताओं के लिए देवी तारा माता से आशीर्वाद मांगा।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।