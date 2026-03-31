शिमला में ‘नो एंट्री’ सड़कों पर बिना पास चलाया वाहन तो 10 हजार तक जुर्माना, विधेयक पेश
शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर बिना पास वाहन चलाने से रोकने के लिए सुक्खू सरकार ने सख्त कानून पेश किया है। अब उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा और पास फीस में भी भारी बढ़ोतरी की गई है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रतिबंधित और सील्ड सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए सरकार अब नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त करने जा रही है। इसी मकसद से सुक्खू सरकार ने शिमला सड़क उपयोगकर्ता एवं पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधाएं) अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिए 2026 का विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत बिना वैध पास प्रतिबंधित और सील्ड सड़कों पर वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
विधेयक के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक बिना पास रिस्ट्रिक्टेड रोड पर वाहन चलाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं सील्ड रोड पर बिना पास वाहन चलाने की स्थिति में 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी रोक लगेगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी।
फीस में भी कई गुना बढ़ोतरी
संशोधन प्रस्ताव में पास से जुड़ी फीस में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। सील्ड रोड के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि सालाना पास फीस 2,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की तैयारी है। इसी तरह सील्ड रोड पर अस्थायी प्रवेश के लिए प्रतिदिन की फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रावधान रखा गया है।
सख्त किए जा रहे नियम
रिस्ट्रिक्टेड सड़कों के लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। इन सड़कों के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और सालाना पास फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अस्थायी प्रवेश के लिए प्रतिदिन की फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की योजना है।
पास जारी करने की प्रक्रिया बदलेगी
संशोधन विधेयक में एक और अहम बदलाव यह प्रस्तावित किया गया है कि अब पास जारी करने की प्रक्रिया डिप्टी कमिश्नर की जगह गृह विभाग के सचिव के अधीन लाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से लागू की जा सकेगी।
क्या है सजा का प्रावधान?
इसके अलावा पास की शर्तों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये तक जुर्माना या 10 दिन तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अन्य नियम तोड़ने पर 3,000 रुपये तक जुर्माना या 15 दिन तक की सजा भी हो सकती है। हालांकि मौके पर चालान का निपटारा करने के लिए कंपाउंडिंग की सुविधा भी जारी रहेगी, जिसमें आधा जुर्माना देकर मामला वहीं समाप्त किया जा सकेगा।
नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे लोग
सरकार का कहना है कि पिछले करीब 20 वर्षों से जुर्माने और फीस की दरों में बदलाव नहीं हुआ था, जिसके कारण लोग नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसका असर खासकर मॉल रोड जैसे पैदल क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां वाहनों की आवाजाही बढ़ने से पैदल यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। सरकार को उम्मीद है कि नए नियम लागू होने के बाद शिमला के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम होगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर बन सकेगी।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।