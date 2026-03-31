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शिमला में ‘नो एंट्री’ सड़कों पर बिना पास चलाया वाहन तो 10 हजार तक जुर्माना, विधेयक पेश

Mar 31, 2026 07:04 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर बिना पास वाहन चलाने से रोकने के लिए सुक्खू सरकार ने सख्त कानून पेश किया है। अब उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा और पास फीस में भी भारी बढ़ोतरी की गई है।

शिमला में ‘नो एंट्री’ सड़कों पर बिना पास चलाया वाहन तो 10 हजार तक जुर्माना, विधेयक पेश

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रतिबंधित और सील्ड सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए सरकार अब नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त करने जा रही है। इसी मकसद से सुक्खू सरकार ने शिमला सड़क उपयोगकर्ता एवं पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधाएं) अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिए 2026 का विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत बिना वैध पास प्रतिबंधित और सील्ड सड़कों पर वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

विधेयक के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक बिना पास रिस्ट्रिक्टेड रोड पर वाहन चलाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं सील्ड रोड पर बिना पास वाहन चलाने की स्थिति में 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी रोक लगेगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी।

फीस में भी कई गुना बढ़ोतरी

संशोधन प्रस्ताव में पास से जुड़ी फीस में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। सील्ड रोड के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि सालाना पास फीस 2,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की तैयारी है। इसी तरह सील्ड रोड पर अस्थायी प्रवेश के लिए प्रतिदिन की फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रावधान रखा गया है।

सख्त किए जा रहे नियम

रिस्ट्रिक्टेड सड़कों के लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। इन सड़कों के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और सालाना पास फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अस्थायी प्रवेश के लिए प्रतिदिन की फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की योजना है।

पास जारी करने की प्रक्रिया बदलेगी

संशोधन विधेयक में एक और अहम बदलाव यह प्रस्तावित किया गया है कि अब पास जारी करने की प्रक्रिया डिप्टी कमिश्नर की जगह गृह विभाग के सचिव के अधीन लाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से लागू की जा सकेगी।

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क्या है सजा का प्रावधान?

इसके अलावा पास की शर्तों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये तक जुर्माना या 10 दिन तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अन्य नियम तोड़ने पर 3,000 रुपये तक जुर्माना या 15 दिन तक की सजा भी हो सकती है। हालांकि मौके पर चालान का निपटारा करने के लिए कंपाउंडिंग की सुविधा भी जारी रहेगी, जिसमें आधा जुर्माना देकर मामला वहीं समाप्त किया जा सकेगा।

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नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे लोग

सरकार का कहना है कि पिछले करीब 20 वर्षों से जुर्माने और फीस की दरों में बदलाव नहीं हुआ था, जिसके कारण लोग नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसका असर खासकर मॉल रोड जैसे पैदल क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां वाहनों की आवाजाही बढ़ने से पैदल यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। सरकार को उम्मीद है कि नए नियम लागू होने के बाद शिमला के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम होगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर बन सकेगी।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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