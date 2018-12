हिमाचल प्रदेश: शिमला के पास खाई में गिरी कार चार पर्यटकों की मौत

हिमाचल प्रदेश के ठियोग तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को एक कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में हरियाणा के चार पर्यटकों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जगप्रीत, दीपक, अजय और लोकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वे हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक निजी कंपनी में काम करते थे और शिमला घूमने पहुंचे थे।

Himachal Pradesh: Four people killed in a car accident on NH 5 on the route to Narkanda; Case registered investigation on