'हमने जहां से शुरू किया था, आज हम वहीं पहुंचे'; उपचुनावों में जीत से गदगद विक्रमादित्य बोले

भाजपा ने तीनों पूर्व निर्दलीय विधायकों को उनकी संबंधित सीट से मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने देहरा से कमलेश ठाकुर को, हमीरपुर से पुष्पिंदर वर्मा को और हरदीप सिंह बावा को नालागढ़ से टिकट दिया था।

Congress leader Vikramaditya said Today we have reached where we started from

Sourabh Jain Sat, 13 Jul 2024 06:15 PM एजेंसी,शिमला