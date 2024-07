हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

big update on himachal pradesh weather heavy rain in many districts imd yellow alert

Mohammad Azam Fri, 12 Jul 2024 02:53 PM लाइव हिन्दुस्तान,शिमला