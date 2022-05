हिमाचल प्रदेश में आप और भाजपा के बीच होगा सीधा मुकाबला, बोले सत्येंद्र जैन

सत्येंद्र जैन ने बुधवार को दिल्ली में कहा है कि इस साल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा, जिसमें आप को जीत मिलेगी।

इस खबर को सुनें