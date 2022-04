हमें राजनीति नहीं आती, पर स्कूल खोलना आता है... हिमाचल में अरविंद केजरीवाल ने मांगे 5 साल

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ी राज्य के लोगों से एक मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपने 30 साल कांग्रेस को दिए हैं, जबकि 17 साल भाजपा को भी मौका देकर देख लिया।

लाइव हिन्दुस्तान,मंडी Surya Prakash Wed, 06 Apr 2022 04:57 PM

