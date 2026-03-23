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हिमाचल में कानून के दायरे में आएंगे स्पा सेंटर, नई पॉलिसी बनाएगी सुक्खू सरकार

Mar 23, 2026 07:20 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश सरकार स्पा सेंटरों के लिए नई नीति और एसओपी बनाएगी ताकि गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उद्योग मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी।

हिमाचल में कानून के दायरे में आएंगे स्पा सेंटर, नई पॉलिसी बनाएगी सुक्खू सरकार

हिमाचल प्रदेश में चल रहे स्पा सेंटरों को जल्द कानून के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इन्हें नियमित करने के लिए नई पॉलिसी और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सोमवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में स्पा सेंटर लेबर लॉ के तहत पंजीकृत होते हैं। कानून के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाती है।

सरकार अब स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के साथ मिलकर ऐसी नीति तैयार करेगी, जिससे स्पा सेंटरों में चल रही गतिविधियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द दोनों विभागों की बैठक बुलाई जाएगी। मंत्री ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं गलत गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत पुलिस को करें।

रेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग से 5 लाख की कमाई

विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग के 81 रेस्ट हाउस, किसान भवन, निरीक्षण कुटीर और अन्य भवनों की ऑनलाइन बुकिंग इस साल जनवरी से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे अब तक विभाग को लगभग 5 लाख रुपये की आय हो चुकी है।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से रेस्ट हाउस बनाए गए थे। राज्य सरकार इस राशि को जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है।

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नदियों के चैनलाइजेशन के लिए केंद्र की प्राथमिकता जरूरी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नदियों और खड्डों के चैनलाइजेशन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता बदलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि छौंछ खड्ड के चैनलाइजेशन के लिए वर्ष 2019 में 26 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन इसके बाद राशि जारी नहीं हुई। अब इस परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 300 करोड़ रुपये हो गई है।

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उन्होंने यह भी कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी, चक्की खड्ड और अन्य खड्डों में बाढ़ से बचाव के लिए तटीकरण और सुरक्षा परियोजनाएं तैयार करने का मामला फिलहाल विचाराधीन है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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