Son Found beheaded of father in Himachal Pradesh घर में पिता की सिर कटी लाश, ससुराल से घर लौटा बेटा तो उड़ गए होश; हिमाचल में खौफनाक वारदात, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक घर से 45 साल के शख्स की सिर कटी लाश बरामद की गई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 06:43 PM
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक घर से 45 साल के शख्स की सिर कटी लाश बरामद की गई है। शख्स की पहचान विनीत कुमार के तौर पर हुई है। वह कांगड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता था। शख्स का शव सबसे पहले उसके बेटे ने देखा था। वह अपने ससुराल से घर लौटा था जहां वह पिता की सिर कटी लाश देख दंग रग गया। पुलिस ने बताया कि मृतक के छोटे बेटे का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने बताया कि हत्या सोमवार दोपहर के आसपास हुई होगी। एएसपी ने बताया कि ऐसा लगता है कि हमले में किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है। मृतक धर्मशाला के बाहरी इलाके गरोह गांव का रहने वाला है। एएसपी ने बताया कि हत्या के बाद गांव में दहशत फैल गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है और सबूत इकट्ठे किए हैं। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।

Himachal Pradesh News

