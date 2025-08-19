Son Arrested for Murdering Mother Burying Her in Field in Himachal Pradesh पहले मां की हत्या कर शव खेत में दफनाया, फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट करने पहुंच गया बेटा, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Son Arrested for Murdering Mother Burying Her in Field in Himachal Pradesh

पहले मां की हत्या कर शव खेत में दफनाया, फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट करने पहुंच गया बेटा

हिमाचल के सिरमौर जिले से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने मामूली से झगड़े के बाद अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसका शव खेत में दफना दिया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सिरमौर, पीटीआईTue, 19 Aug 2025 10:52 AM
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने सबको हिला दिया है। जहां एक बेटे ने पहले अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को खेत में दफनाया। आरोपी ने पुलिस से अपनी मां के लापता होने की भी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

गायब मां की तलाश और चौंकाने वाला खुलासा

सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के सराहन ग्राम पंचायत के चडेच गांव में रहने वाली 51 साल की जयमंती देवी की गुमशुदगी की शिकायत उनके बेटे पुष्प कुमार ने पुलिस में दर्ज कराई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, मामला कुछ और ही निकला। पुष्प की बहन और गांव वालों ने पुलिस को बताया कि पुष्प का अपनी मां से अक्सर झगड़ा होता था। इस शक ने पुलिस को पुष्प से सख्ती से पूछताछ करने पर मजबूर किया।

बारिश की आड़ में वारदात

पूछताछ के दौरान पुष्प ने जो खुलासा किया, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कबूल किया कि शनिवार की रात, जब तेज बारिश हो रही थी, उसका मां जयमंती से किसी घरेलू बात पर विवाद हो गया। गुस्से में आकर पुष्प ने अपनी मां पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया। सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें लगने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने मां को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद, बारिश और अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने शव को घर से करीब 100 मीटर दूर एक खेत में दफना दिया।

पुलिस ने शव भी बरामद किया

पुष्प के इकबालिया बयान के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। राजगढ़ के डीएसपी वीसी नेगी ने बताया कि सोमवार शाम को खेत से जयमंती के शव को बरामद कर लिया गया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आने की उम्मीद है। पुलिस ने पुष्प के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

इस घटना ने चडेच गांव को गम और गुस्से में डुबो दिया है। जयमंती के पति लच्छी कुमार का दो महीने पहले ही निधन हो गया था और अब इस त्रासदी ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि पुष्प का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पहले भी उसके खिलाफ परिवार वालों पर हमला करने का मामला दर्ज हो चुका है।

Himachal Pradesh News

