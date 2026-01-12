अर्की बाजारअग्निकांड: मलबे से तीन शवों के अवशेष मिले, छह लोग अब भी लापता

Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार तड़के करीब तीन बजे एक तीन मंज़िला आवासीय भवन में अचानक आग लग गई।

Jan 12, 2026 08:24 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार तड़के करीब तीन बजे एक तीन मंज़िला आवासीय भवन में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज़ थी कि कुछ ही समय में पूरा भवन इसकी चपेट में आ गया और देखते ही देखते ढह गया। उस समय भवन के भीतर कई लोग सो रहे थे, जिन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया।

प्रशासन और अग्निशमन विभाग से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के समय भवन में कुल दस लोग मौजूद थे। ये सभी नेपाल के कर्णाली प्रदेश के सल्याण ज़िले से संबंध रखते थे और एक-दूसरे के रिश्तेदार थे। इनमें दो परिवार शामिल थे, जिनमें छोटे-छोटे बच्चे भी थे। आग और भवन गिरने के बाद सभी के मलबे में दबने की आशंका जताई गई।

रेस्क्यू अभियान के दौरान एक घायल बच्चे को मलबे से जीवित बाहर निकाला गया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मलबे से अब तक तीन शवों के अवशेष बरामद किए हैं। इन अवशेषों की पहचान और पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी।

6 लोगों के दबे होने की आशंका

अभी भी छह लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम को भी बुलाया गया है ताकि तलाश अभियान को तेज़ किया जा सके।

प्रशासन के अनुसार जो लोग इस हादसे के बाद लापता बताए जा रहे हैं, उनमें कांशी राम (42), उनकी पत्नी टीका (30), उनकी बेटी अनु (13) और बेटा संदीप (8) शामिल हैं। दूसरे परिवार में धनबहादुर (33), उनकी पत्नी कविता (32), बेटी राधा (16), बेटी रिहानु/रेणुका (11) और डेढ़ साल का मासूम बेटा रेजन शामिल हैं। ये सभी नेपाल के सल्याण ज़िले के रहने वाले थे और रोज़गार के सिलसिले में अर्की में रह रहे थे। एक ही भवन में एक साथ रह रहे इन परिवारों की त्रासदी ने लोगों को भावुक कर दिया है।

हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं और लापता लोगों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। छोटे बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और बचाव कार्य तेज़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आग बुझाने के लिए अर्की के साथ-साथ शिमला के बालूगंज, सोलन के बनलगी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के अग्निशमन वाहनों को मौके पर भेजा गया। आग पर काबू पा लिया गया है जबकि स्थानीय विधायक संजय अवस्थी मौके पर रहकर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस हादसे की गहन जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

