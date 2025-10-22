हिमाचल में बर्फबारी; चम्बा में गिरा हिमखंड, 250 भेड़ों की मौत, इन जिलों में येलो अलर्ट

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी देखी गई है। चम्बा जिले के जरासू जोत में बर्फबारी के बीच हिमखंड गिरने की से करीब 250 भेड़-बकरियों की मौत हो गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। ताजा हिमपात से लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चम्बा जिलों की ऊंची चोटियां सफेद चादर में ढक गई हैं। चम्बा जिले के जरासू जोत में बर्फबारी के बीच हिमखंड गिरने से करीब 250 भेड़-बकरियों की मौत हो गई है। भेड़पालक 600 भेड़-बकरियों के साथ कांगड़ा की ओर जा रहे थे। हादसे में दो भेड़पालक बच गए।

सतर्क रहने की सलाह हिमखंड गिरने की घटना की जानकारी मिलते ही चम्बा की न्याग्रां पंचायत से एक रेस्क्यू टीम तुरंत रवाना हुई। टीम ने कठिन मौसम और फिसलन भरे रास्तों के बीच राहत कार्य चलाकर दोनों भेड़पालकों और बची हुई भेड़-बकरियों को सुरक्षित निकालकर होली पहुंचाया। प्रशासन ने क्षेत्र में बर्फबारी से प्रभावित लोगों और पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

चोटियों पर बर्फबारी वहीं लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में रातभर हल्की बर्फबारी हुई। मनाली, रोहतांग, मढ़ी और सोलंगनाला की पहाड़ियां भी ताजा बर्फ की परत से सफेद हो गई हैं। ठंडी हवाओं और बादलों से घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देर रात हुई बर्फबारी के बाद सुबह रोहतांग सहित घाटियों में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे और बर्फ का आनंद लिया।

लाहौल-स्पीति में शून्य डिग्री के पास तापमान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, बीते 24 घंटों में हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, जिससे इन इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि हिमाचल के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में मौसम साफ है।

बर्फबारी और बारिश के आसार मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार रात तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है।

इन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान लाहौल-स्पीति, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर जिलों के ऊंचे इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चोटियों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की मानें तो 27 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इससे मौसम खराब हो सकता है।

लोगों को सलाह मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने के दौरान लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने और खुले स्थानों पर अधिक देर तक नहीं ठहरने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में यह सीजन की दूसरी बर्फबारी है। इससे पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहली बार हिमपात हुआ था।

बदलेगा मौसम ताजा बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में ठंड का असर तेज हो गया है, जबकि मैदानी इलाकों में फिलहाल धूप खिलने से राहत बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, इस बर्फबारिश के असर से आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञानियों की मानें हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है।