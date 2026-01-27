हिमाचल में बर्फबारी से बिगड़े हालात; लाहौल-स्पीति में स्कूल बंद, कल कैसा मौसम?

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से एकबार फिर हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर बर्फ और फिसलन के कारण एनएच-5 समेत कई मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात के चलते सड़क, बिजली और आवाजाही पर असर पड़ा है। बर्फबारी से जहां लाहौल-स्पीति में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, वहीं अप्पर शिमला क्षेत्र में सड़कें बंद होने से आवाजाही बाधित हुई है। शिमला से सटे पर्यटन स्थलों कुफरी और नारकण्डा में भी बर्फ गिरी है।

एनएच-5 बंद इससे शिमला-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-05) भी बाद दोपहर कुफरी में दोबारा बंद करना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में मौसम खुलने पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया गया था, लेकिन दोबारा बर्फबारी ने प्रशासन की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। सड़क बंद होने से सेब उत्पादक क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रशासन द्वारा सड़क को बहाल करने का कार्य जारी है।

चौपाल-देहा-शिमला मुख्य मार्ग भी बंद शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र में भी लगातार बर्फबारी जारी है। इसके चलते चौपाल-देहा-शिमला मुख्य मार्ग को एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क पर बर्फ जमने और फिसलन बढ़ने के कारण प्रशासन ने एहतियातन यातायात रोक दिया है। चौपाल और आसपास के गांवों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को जरूरी कामों के लिए भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

लाहौल-स्पीति में बिगड़े हालात, कई सड़कें बंद लाहौल-स्पीति में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लाहौल-स्पीति जिले में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन लगभग ठहर सा गया है। घाटी के भीतर कई संपर्क सड़कें बंद हैं और गांवों का आपसी संपर्क प्रभावित हुआ है।

लाहौल-स्पीति में स्कूल कॉलेज बंद मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए लाहौल-स्पीति जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। स्कूलों के साथ कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और आंगनबाड़ी केंद्र 28 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित लाहौल-स्पीति के कई हिस्सों में भारी हिमपात दर्ज किया गया है। ताजा बर्फबारी से तापमान में तेज गिरावट आई है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में बिजली और संचार सेवाएं भी कई जगह प्रभावित हुई हैं। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग की टीमें बर्फ हटाने के काम में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रहे हिमपात के कारण बहाली कार्य में मुश्किलें आ रही हैं।

इन जिलों में भी ट्रैफिक पर असर किन्नौर और कुल्लू जिले के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। किन्नौर के कल्पा, सांगला और आसपास के क्षेत्रों में हल्का से मध्यम हिमपात हुआ है। कुल्लू जिले के मनाली और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम खराब बना हुआ है। खराब मौसम के चलते कई ग्रामीण सड़कों पर यातायात बाधित है।

60 की स्पीड से चलेंगी जमा देने वाली हवाएं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। साथ ही शीतलहर और घने कोहरे का असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब बना रह सकता है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश या बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान जताया है।

इन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग का कहना है कि कभी कभी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में कोल्ड डे रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अलग-अलग हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी दी गई है। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटी प्रति घंटे रह सकती है।

कल कैसा रहेगा मौसम? 28 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। कल कुछ जिलों में घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जनवरी को मौसम के साफ रहने की संभावना है, लेकिन 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिर मौसम बिगड़ सकता है। इसके अलावा 27 से 30 जनवरी के बीच कुछ स्थानों पर घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है।

पर्यटकों के लिए एडवाइजरी प्रशासन ने पर्यटकों को एडवाइजरी जारी की है कि वे गैरजरूरी यात्रा से बचें। पर्यटकों से ऊंचाई वाले और बर्फबारी प्रभावित इलाकों की ओर नहीं जाने को कहा गया है। पिछले हफ्ते हुई भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने बड़ी मशक्कत से सड़कों को बहाल किया था लेकिन ताजा हिमपात से हालात फिर बिगड़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें एक बार फिर बंद हो गई हैं, जिससे राहत कार्यों और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ा है।