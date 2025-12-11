पश्चिमी विक्षोभ से हिमाचल में मौसम के तेवर होंगे तीखे; बर्फबारी का अलर्ट
मौसम विभाग ने एक पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी हिस्सों में दस्तक देने का अनुमान जताया है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने का अनुमान है।
मौसम विभाग की मानें तो 13 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 14 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना जताई है। बर्फबारी के बाद सूबे के विभिन्न हिस्सों में तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। उससे पहले 12 दिसंबर तक हिमाचल के बिलासपुर में भाखड़ा डैम जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में और उसके आसपास घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने 12 दिसंबर तक हिमाचल के मंडी जिले की बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। सूबे के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
कश्मीर में भी बर्फीली हवाओं का सितम देखा जा रहा है। इन सर्द हवाओं के चलते घाटी के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग की मानें तो 13 से 15 दिसंबर के बीच उत्तरी और मध्य कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है।
देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम के साथ ही कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यूपी और बिहार समेत छह राज्यों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने लगा है। अगले दो दिन तक पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति देखी जा सकती है। पूर्वी यूपी में 11 से 13 दिसंबर के बीच घना कोहरा छाने का अनुमान है। पंजाब, और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में भी घना कोहरा देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
