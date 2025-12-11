Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़snowfall alert in himachal pradesh weather will change due to western disturbance
पश्चिमी विक्षोभ से हिमाचल में मौसम के तेवर होंगे तीखे; बर्फबारी का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ से हिमाचल में मौसम के तेवर होंगे तीखे; बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विभाग ने एक पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी हिस्सों में दस्तक देने का अनुमान जताया है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने का अनुमान है। 

Dec 11, 2025 10:18 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

मौसम विभाग की मानें तो 13 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 14 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना जताई है। बर्फबारी के बाद सूबे के विभिन्न हिस्सों में तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ने का अनुमान है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। उससे पहले 12 दिसंबर तक हिमाचल के बिलासपुर में भाखड़ा डैम जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में और उसके आसपास घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 12 दिसंबर तक हिमाचल के मंडी जिले की बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। सूबे के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

कश्मीर में भी बर्फीली हवाओं का सितम देखा जा रहा है। इन सर्द हवाओं के चलते घाटी के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग की मानें तो 13 से 15 दिसंबर के बीच उत्तरी और मध्य कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है।

देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम के साथ ही कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यूपी और बिहार समेत छह राज्यों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने लगा है। अगले दो दिन तक पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति देखी जा सकती है। पूर्वी यूपी में 11 से 13 दिसंबर के बीच घना कोहरा छाने का अनुमान है। पंजाब, और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में भी घना कोहरा देखा जा सकता है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।