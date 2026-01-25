मनाली में बर्फ का कहर! कोई 20 Km पैदल चला, कोई रात भर कार में ठिठुरा…; जाम में फंसे लोगों की आपबीति

संक्षेप: लंबे सूखे के बाद हुई भारी बर्फबारी और लंबे वीकेंड के चलते मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे शहर की ओर जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर जाम लग गया। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों लोग 24 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रह गए।

हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी पहाड़ियां इस हफ्ते टूरिस्टों के लिए किसी सपने जैसी लग रही थीं, लेकिन यह खूबसूरत नजारा देखते ही देखते सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। लंबे सूखे के बाद हुई भारी बर्फबारी और लंबे वीकेंड के चलते मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे शहर की ओर जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर जाम लग गया। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों लोग 24 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रह गए।

10-20 Km पैदल चलने को मजबूर लोग दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ जैसे शहरों से सुकून की तलाश में पहाड़ पहुंचे लोग, अब बर्फ में फंसी गाड़ियों और ठंड में ठिठुरते परिवारों के साथ फंसे हुए हैं। कई जगहों पर सड़कों पर दो फीट तक बर्फ जम गई, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मनाली जाने वाले नेशनल हाइवे का करीब 8 से 10 किलोमीटर हिस्सा बंद है। हालात इतने खराब हैं कि कई टूरिस्टों को अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर 10 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर शहर पहुंचना पड़ा।

ठिठुरती ठंड में कार में काटी रात जाम में फंसे पर्यटकों को खाने-पीने और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतें तक नहीं मिल पा रही हैं। एक पर्यटक ने एनडीटीवी को बातचीत में बताया- “हम कल शाम से यहां फंसे हैं। होटल पूरी तरह भरे हुए हैं।” दिल्ली से आए एक परिवार ने बताया- “उन्हें पूरी रात कार में बितानी पड़ी। हम यहां ठंड में ठिठुरते भी रहे।” ANI से बात करते हुए एक अन्य पर्यटक ने कहा, “बच्चे साथ हैं, हालत बहुत खराब है, प्रशासन को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी।”

बिस्कुट-चिप्स खाने को मजबूर, खाना बना लग्जरी कई लोग सिर्फ बिस्कुट और चिप्स खाकर रात गुजारने को मजबूर हुए। नींद, आराम और गर्म खाना सब कुछ लग्जरी बन चुका है। जो पर्यटक मनाली से बाहर निकलना चाहते हैं, वे भी मनाली से पतलीकुल तक लगे भारी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्यभर में 835 सड़कें बर्फ के कारण बंद हैं।