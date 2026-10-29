दो सगे भाइयों संग शादी करने वाली सुनीता ने मनाया करवा चौथ, कहा- हमारी जोड़ी नहीं, तिकड़ी है
दो सगे भाइयों संग शादी करने वाली सुनीता ने दूसरी बार करवा चौथ मनाया। इस दौरान दोनों भाई सुनीता के साथ ही मौजूद थे। सुनीता ने हाथ में छलनी पकड़ी तो एक भाई ने पूजा की थाली।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में में दो भाईयों सग शादी करने वाली महिला ने दूसरी बार करवा चौथ मनाया। दोनों भाइयों ने सोशल मीडिया के जरिए इस अनमोल खुशी को शेयर किया है। साल 2025 में सुनीता चौहान ने प्रदीप और कपिल नेगी से शादी की थी जो कि तब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रह थी।
इस तिकड़ी ने अब करवा चौथ का पर्व भी एकसाथ धूमधाम से मनाया है। दो भाईयों के फेसबुक पेज पर इस खास लम्हें की तस्वीर भी शेयर की है। साथ ही यह भी कहा है कि 'करवाचौथ की चांदनी और हमारी तिकड़ी की खुशियां जोड़ी दो की होती है, पर हमारी तिकड़ी तीन की है। प्यार, विश्वास और साथ हमेशा यूं ही बना रहे।'
वहीं पेज पर एक अन्य तस्वीर शेयर करते हुए कहा 'भगवान हमारी तिकड़ी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हर जन्म में हमारा साथ यूं ही बना रहे।'
सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तीनों ने बड़े ही प्रेम के साथ सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए मनाने जाने वाले करवा चौथ के पर्व को मनाया। एक भाई ने हाथ में पूजा की थाली ली हुई है तो वहीं सुनीता ने हाथ में छलनी पकड़ी हुई है। वहीं तीनों के पीछे चांद दिखाई दे रहा है। फेसबुक पर शेयर इन तस्वीरों पर तीनों के लिए बधाई का तांता लगा हुआ है। दोनों भाई ‘सिरमौरी जोड़ीदार भाई’ नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जिंदगी की झलकियां लोगों के सामने पेश करतके हैं जो लोगों को काफी पसंद आती हैं।
अप्रैल में दिया था बेटी को जन्म
सुनीता चौहान ने इसी साल अप्रैल में एक बेटी को जन्म दिया था। पति प्रदीप नेगी ने सुनीता की प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। तीनों अक्सर बेटी संग भी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं।
जोड़ीदार प्रथा के तहत की है तीनों ने शादी
सिरमौर जिले में जोड़ादार प्रथा का चलन है। यहां एक ही परिवार के दो या उससे ज्यादा भाई एक ही महिला से शादी करते हैं। इसी परंपरा के तहत सुनीता ने 25 जुलाई 2025 में दोनों भाइयों से शादी की थी। यह परंपरा पुराने जमाने में आम थी मगर आज के पढ़े-लिखे और संपन्न परिवार में एक ही महिला के दो भाइयों संग अनोखी शादी के बारे में जानकर लोग अचंभित हो गए थे। यह परंपरा हाटी समुदाय में प्रचलित है जिसका मकसद भाइयों के बीच आपसी प्रेम बढ़ाना, संपत्ति के बंटवारे को रोकना और संयुक्त परिवार को बनाए रखना है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग